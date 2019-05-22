В сети опубликован трейлер фильма "Однажды в Голливуде", снятого всемирно известным американским режиссером Квентином Тарантино.
Главные роли в нем исполнят Леонардо Ди Каприо (сыграет актера Рика Далтона) и Бред Питт (дублер Клифф Бут).
В съемках картины также принимают участие такие звезды, как лауреат "Оскара" Аль Пачино (он сыграет агента героя Ди Каприо) и Марго Робби (исполнит роль актрисы Шерон Тейт). Среди актерского состава также числятся Курт Рассел, Дэмиен Льюис, Дакота Фанинг, Тимоти Олифант, Люк Перри и Маргарет Куэлли.
Действие фильма разворачивается в 1969 году. Он повествует о том, как актер и его дублер стремятся найти свое место в меняющемся мире кинопроизводства на закате его "золотого века".
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