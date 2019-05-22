Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную деятельность после инаугурации, сообщает "Российская газета".
За роспуском Верховной рады последовала смена руководителя Генерального штаба вооруженных сил государства.
Занимавший этот пост на протяжении пяти лет генерал армии Виктор Муженко отправлен в отставку.
На его должность назначен 51-летний генерал-лейтенант Руслан Хомчак, ранее возглавлявший сухопутные войска страны.
Про него известно, что он окончил Московское высшее военное командное училище. После распада СССР продолжил военную службу в вооруженных силах Украины.
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