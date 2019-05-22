Московский метрополитен на своем аккаунте в Twitter сообщил об остановке трех поездов в тоннеле.
Во всех составах находились пассажиры. Их безопасности ничего не угрожало.
К местам вставших поездов отправили технику для эвакуации людей. В течение двух часов всех пассажиров перевезли на станцию метрополитена.
"Основная причина — потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением", — уточнили в "Московском транспорте".
"Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался", — констатировали в метрополитене.
В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы для восстановления движения на линии.
Комментарии