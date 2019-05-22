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Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле Московского метро

, ИА "Амител"
Проводится эвакуация людей и буксировка неисправного транспорта
К местам вставших поездов отправили технику для эвакуации людей / Фото: https://twitter.com/MetroOperativno

К местам вставших поездов отправили технику для эвакуации людей / Фото: https://twitter.com/MetroOperativno

Московский метрополитен на своем аккаунте в Twitter сообщил об остановке трех поездов в тоннеле.

Во всех составах находились пассажиры. Их безопасности ничего не угрожало.

К местам вставших поездов отправили технику для эвакуации людей. В течение двух часов всех пассажиров перевезли на станцию метрополитена.

"Основная причина — потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением", — уточнили в "Московском транспорте".

"Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался", — констатировали в метрополитене.

В настоящее время специалисты проводят ремонтные работы для восстановления движения на линии.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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