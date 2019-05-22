Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал письмо Независимого топливного союза, в котором его предупреждают о грядущем скачке цен на бензин, сообщает ТАСС.
По его словам, он находится в курсе биржевых цен на топливо и не видит в этой ситуации никакой угрозы.
"Это преждевременная тревога, – заявил Козак. – Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента".
Вице-премьер добавил, что понимает заботу независимых АЗС о сохранении максимальной маржинальности, которая наблюдалась в феврале и марте, когда биржевые расценки на топливо были значительно ниже.
Однако обсуждать этот вопрос с нефтяниками в ближайшее время не планируется, уточнил Козак.
Напомним, ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов призвал вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5 и повысить продажи топлива на бирже, чтобы избежать резкого скачка розничных цен.
Комментарии
Хуже монопольного рынка может быть только гос.монопольный рынок. Именно по этой причине цены на топливо в РФ меняются только в сторону увеличения. Болтовне Козака или Путина разумеется нет никакой веры, уже знаем, уже проходили.