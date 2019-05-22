Новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что Владимир Зеленский намерен провести всенародный референдум по переговорам с Россией, сообщает ТАСС.
Богдан уточнил, что перед населением поставят "вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией", который, по мнению Зеленского, должен быть решен с учетом мнения граждан страны.
При этом референдум будет связан с конфликтом в Донбассе, участником которого, по мнению украинских властей, является и РФ.
По словам руководителя администрации, прежде чем реализовать эту идею, нужно принять соответствующую законодательную базу.
"Закон о референдуме – это однозначно, это основное направление нашей деятельности", – констатировал Богдан.
Комментарии
Чего ж мелочиться, принять закон, признать Россию несуществующей и делать вид что нас нет. У них ума хватит.
Чушь какая то, так и мы можем провести референдум о переговорах с США, но только США будет как-то похрену на наш референдум. Почему нам должно быть по другому на украинский референдум?
жаль, что в команде Зеленского не понимают, что власти РФ недоговороспособные. им ответят, что РФ не участник конфликта на Донбассе и там идёт гражданская война. зачем тратить время и ресурсы на бесполезный референдум? лучше бы по вопросу государственных языков референдум провели.