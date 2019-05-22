Новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" сообщил, что Владимир Зеленский намерен провести всенародный референдум по переговорам с Россией, сообщает ТАСС.
Богдан уточнил, что перед населением поставят "вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией", который, по мнению Зеленского, должен быть решен с учетом мнения граждан страны.
При этом референдум будет связан с конфликтом на Донбассе, участником которого, по мнению украинских властей, является и РФ.
По словам руководителя администрации, прежде чем реализовать эту идею, нужно принять соответствующую законодательную базу.
"Закон о референдуме — это однозначно, это основное направление нашей деятельности", — констатировал Богдан.
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