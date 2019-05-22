24 мая в Алтайском крае стартует ЕГЭ у девятиклассников, сообщает Минобнауки Алтайского края.
Для одиннадцатиклассников первые испытания начнутся 27 мая с экзаменов по географии и литературе.
В общей сложности ЕГЭ сдадут 13,5 тысячи человек (из них 12,5 тысячи – выпускники), ОГЭ – 25 тысяч человек.
Традиционно самым популярным стало обществознание. Его сдадут 6727 школьников. Также достаточно популярны физика (2766 участников), история (2565) и литература (933). Остальные предметы выбрали гораздо меньше человек.
Самым редким выбором в Алтайском крае стал ЕГЭ по китайскому языку. Его выбрали четыре школьника из Барнаула, Белокурихи и Бийска.
Комментарии
Учить китайский неохота! Но нужно. Похоже, скоро нам всем понадобится...
дальновидное решение,я считаю!
А как школьники могут не выбрать обществознание, если его обязательно нужно сдавать для поступления на большое количество специальностей? Кто-то еще думает, что обществознание популярнее всех других предметов, как это любят в отчетах представлять?))))))