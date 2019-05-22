Новорожденный лосенок стал находкой грибника в Целинном районе, сообщает Минприроды Алтайского края в своем Instagram.
Несколько дней госинспекторы ведомства пытались вернуть малыша в естественную среду обитания, но самка так и не пришла за детенышем.
В итоге ему дали имя Майка и отправили в Барнаул. Первым местом пребывания лосенка в краевой столице станет ветклиника Артема Кучера, где животное осмотрят и покормят.
Комментарии
Она бы не бросила. Кто-то ей помог не вернуться.
А маму съели голодные охотники на квадроциклах. Оголодали так , что у щук во время нереста просто икру в банки выдавливали а рыбин выбрасывали. Вот что голод и безнаказанность делают!!
Какие грибы он искал в мае?
Несколько дней госинспекторы ведомства пытались вернуть малыша в естественную среду ...
Первым местом пребывания лосенка в краевой столице станет ветклиника Артема Кучера, где животное осмотрят и покормят.
А что, все эти несколько дней его даже не кормили? Надеясь, что он САМ поест в естестественной среде???
22.05.2019 10:07
Вячеслав
Сморчки, строчки, и еще есть какие-то, которые уже в мае собирают.
09:42, +++
А если лесники с полицаями хорошо поищут , то и найдут то место где мамка его упокоилась .