Полиция разыскивает водителя, который допустил наезд на пешехода в Барнауле и теперь скрывается от правоохранительных органов.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент случился 20 мая в 22:00 в районе дома №219б.
"По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении допустил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Позже полицейские установили личность водителя, которым оказался мужчина 1985 года рождения, управлявший автомобилем "Фиат Дукато". В настоящее время водитель скрывается.
Граждан, располагающих какими-либо данными относительно случившегося, просят сообщить по телефонам: (3852)393-605, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
он не скрывается, он считает, что всё правильно сделал, это пешеход не убедился и ап его машину убился, выскочил, прям напал, еле уехал от него
СССыкло...