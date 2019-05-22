Премьерный показ "Годзилла 2: Король монстров" пройдет в Барнауле

На этот раз жителей Барнаула ждет встреча с гигантским древним ящером. Имя его Годзилла.
30 мая 2019 года при поддержке "Европы Плюс" в российский прокат выходит фантастический боевик Майкла Догерти "Годзилла 2: Король монстров", слушатели "Европы Плюс Барнаул" смогут увидеть новинку в числе первых, на день раньше – 29 мая, на закрытом предпремьерном показе в кинотеатре "Киномир-Галактика".
История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства "Монарх" по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю – трехголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остается отойти в сторонку и постараться не погибнуть.
Ежедневно, с 23 по 29 мая 2019 года, в проекте "Кинокайф" "Европа Плюс Барнаул" разыграет приглашения на предпремьерный показ фильма. Сеанс состоится накануне официальной премьеры, 29 мая, в кинотеатре "Киномир-Галактика".
В 19:00 вас ждет развлекательная программа с подарками от "Европы Плюс Барнаул" и сети "Киномир".
"Киномир-Галактика": пр. Строителей, 117
Подробности на 104.9 FM и в группе "Европы Плюс Барнаул" в соцсети "ВКонтакте"
Комментарии