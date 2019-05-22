Жителя Майминского района Республики Алтай подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних посредством социальной сети.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в период времени с 24 января по 23 октября 2018 года, подозреваемый посредством страницы в социальной сети "ВКонтакте" неоднократно совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних путем направления им электронных текстовых сообщений на сексуальные темы циничного характера, а также изображений интимного характера.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.
Комментарии