Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский рассказал РИА "Новости" об одноименном российском электромобиле, который планируется впервые в России запустить в серийное производство.
По его словам, покупателям экологичный транспорт в базовой комплектации обойдется в 450 тысяч рублей.
Речь идет о переднеприводном автомобиле с батареей, зарядки которой хватает на 200 километров хода. Комплектация с приводом на четыре колеса будет продаваться уже по другой цене.
По словам Щуровского, автомобиль на 99% создан из комплектующих, произведенных в России. Только батарея в нем из Китая. Правда, именно на нее приходится почти половина стоимости электрокара.
Планируется, что первые автомобили Zetta поступят в продажу с производственной площадки в Тольятти в декабре 2019 года.
"В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю – октябрю должна ее пройти, и с декабря – уже начать продажи. Это будут уже серийные машины", – утверждает гендиректор компании.
Комментарии
ну нафига этот клоп нужен?
капсула смерти блин. Вылитит такой на встречку какойнить BMW X6 и усё там все трупы.
Дайте два
Есть мнение, что когда дойдет до серийного производства, цена вырастет до уровня паркетника. Живем-то в стране дЭфективных менеджеров...
Между фурами так сплющило?
Найдётся ли у нас в России олигарх,который вместо Храма божьего завод по производству аккумуляторных батарей построит?
я в такую не влезу, мне не нада
И еще один "илон маск".
В то время как, в Новосибирске закрывают завод Чкалова и уничтожают отлаженное производство самолетов, некие "менеджеры" бегают не пойми с чем. О каком производстве в нашей стране эти менеджеры вещают? Все их "производство" сводится к наклеиванию этикеток.
А желающим электромобиля в эти деньги разумнее взять Nissan Leaf.
Ока - выкидыш Камаза. А это чей выкидыш?
Еще одно от Рос автопрома ужас...
Мне в эту хрень невместно будет сесть
Возьмут под него кредитов и на том всё и кончится.... Ищи их, свищи их...
Одноместная чтоли?
22.05.2019 11:53
Володя
Хозяйственная сумка на колёсах.
После краш-теста, манекен заговорит матом...
Что то не понял, как открываются двери - ручка по середине двери...
Ручка посередине двери- для удобства переноски через лужи. Взял подмышку, перенес, поехал дальше...
"Найдётся ли у нас в России олигарх,который вместо Храма божьего завод по производству аккумуляторных батарей построит?"
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В расее храм выгоднее!
Суперджет сделали, отметили прорыв в самолетостроении.
даешь теперь прорыв в автомобилестроении!
"в Новосибирске закрывают завод Чкалова и уничтожают отлаженное производство самолетов,"
- А подробней? Кто Су и Охотники будет новые делать?
"Найдётся ли у нас в России олигарх,который вместо Храма божьего завод по производству аккумуляторных батарей построит?"
- Так в Новосибирске давно есть и банкротится.
Про электроавто - исследования в Германии дизельного и аналогичного электрического Фолькса показали - электро выбросов вредных дает в полтора раза больше, не учитывая вреда при производстве батарей и электроэнергии.
Раньше была Ока для инвалидов, на ручном управлении,теперь вот электрокар с чужеродным названием.
За 350 возьму, дороже - нет