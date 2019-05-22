Гендиректор компании Zetta Денис Щуровский рассказал РИА "Новости" об одноименном российском электромобиле, который планируется впервые в России запустить в серийное производство.
По его словам, покупателям экологичный транспорт в базовой комплектации обойдется в 450 тысяч рублей.
Речь идет о переднеприводном автомобиле с батареей, зарядки которой хватает на 200 километров хода. Комплектация с приводом на четыре колеса будет продаваться уже по другой цене.
По словам Щуровского, автомобиль на 99% создан из комплектующих, произведенных в России. Только батарея в нем из Китая. Правда, именно на нее приходится почти половина стоимости электрокара.
Планируется, что первые автомобили Zetta поступят в продажу с производственной площадки в Тольятти в декабре 2019 года.
"В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю – октябрю должна ее пройти, и с декабря – уже начать продажи. Это будут уже серийные машины", – утверждает гендиректор компании.
Комментарии
ну нафига этот клоп нужен?
капсула смерти блин. Вылитит такой на встречку какойнить BMW X6 и усё там все трупы.
Дайте два
Есть мнение, что когда дойдет до серийного производства, цена вырастет до уровня паркетника. Живем-то в стране дЭфективных менеджеров...
Между фурами так сплющило?
Найдётся ли у нас в России олигарх,который вместо Храма божьего завод по производству аккумуляторных батарей построит?
я в такую не влезу, мне не нада
И еще один "илон маск".
В то время как, в Новосибирске закрывают завод Чкалова и уничтожают отлаженное производство самолетов, некие "менеджеры" бегают не пойми с чем. О каком производстве в нашей стране эти менеджеры вещают? Все их "производство" сводится к наклеиванию этикеток.
А желающим электромобиля в эти деньги разумнее взять Nissan Leaf.
Ока - выкидыш Камаза. А это чей выкидыш?