Батлер, водитель и няня вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, составленный порталом "Работа.ру", сообщает "Российская газета".
Первое место досталось батлеру (от 200 до 500 тысяч рублей в месяц), которого приглашают руководить домашним персоналом, проводить семейные мероприятия и планировать путешествия, а также вести бюджет расходов для обслуживания домашнего оборудования.
Требования к кандидату достаточно внушительные: свыше трех лет опыта работы на аналогичной должности в VIP семьях в Европе или ОАЭ.
Соискатель должен владеть русским и английским языками, быть водителем с опытом не менее пяти лет.
Второе место заняла вакансия водителя (от 200 до 360 тысяч рублей в месяц). Ему предстоит осуществлять грузоперевозки по Москве и Московской области. Главное требование – наличие собственного грузовика грузоподъемностью от 10 до 20 тонн.
Замыкает тройку наиболее выгодных в финансовом плане предложение поработать няней-воспитателем в российской семье на территории США (до 300 тысяч рублей).
Требуется иметь педагогическое образование, опыт работы с детьми-аутистами и загранпаспорт.
В обязанности будет входить полный уход за мальчиком и девочкой четырех лет. Няне нужно будет собирать детей в школу, встречать их, играть и заниматься с ними после уроков, а также следить за детским гардеробом.
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