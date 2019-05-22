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Белоруссия сняла запрет на экспорт российской нефти

, ИА "Амител"
Нефтепродукты поставляются в автоматическом режиме
Полностью снят запрет на экспорт российских нефтепродуктов / Фото: svpressa.ru

Полностью снят запрет на экспорт российских нефтепродуктов / Фото: svpressa.ru

Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил о снятии запрета на экспорт российских нефтепродуктов, сообщает "Интерфакс".

"Экспорт нефтепродуктов идет в автоматическом режиме, нет никаких ограничений", – уточнил Рыбаков.

Первыми о некачественной нефти в середине апреля сообщили белорусские компании. В "Транснефти" признали повышенное содержание хлоридов в сырье и заявили о принятии мер для скорейшего решения проблемы.

Транзит в Европу был приостановлен 24 апреля. Позже стало известно, что источник загрязнения был обнаружен на участке Самара – Унеча. Было возбуждено уголовное дело. С 2 мая по "Дружбе" снова поставляется качественная нефть.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

22.05.2019 10:33
- гость -

Было возбуждено уголовное дело. С 2 мая по "Дружбе" снова поставляется качественная нефть.

А куда слили 3 миллиона тонн некачественной?

0  0
22.05.2019 10:38
- гость -

«Грязная» нефть в «Дружбе» , 21 мая, 17:49 71 936
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Reuters узнал о тупиковой ситуации с очисткой «Дружбы» от грязной нефти
По информации источников агентства, план, согласно которому большую часть загрязненной нефти должен был переработать НПЗ в Германии, провалился. Плана Б на данный момент нет, говорят собеседники Reuters

Подробнее на РБК:

Возобновление экспорта нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Польшу и Германию после инцидента, связанного с загрязнением сырья хлорорганикой, затягивается. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники на рынке. По их данным, на прошлой неделе планы по удалению грязной нефти из трубопровода потерпели серьезную неудачу.

Источники сообщили, что согласно плану французская компания Total должна была перенести большую долю грязной нефти на свой нефтеперерабатывающий завод Leuna в Германии, чтобы там разбавить ее и переработать. Но на прошлой неделе на НПЗ Leuna произошел сбой, завод приостановил работу после отказа оборудования, который, по словам источников, возможно, был связан с переработкой загрязненной нефти.

Приостановка работы НПЗ в Германии может занять неделю, планы по удалению грязной нефти из трубопровода сорваны, сообщают источники. «План рухнул. Кто-то должен придумать план Б», — приводит агентство слова своего источника в отрасли, участвующего в дискуссиях об эвакуации грязной нефти. «На данный момент нет плана Б. Это тупиковая ситуация», — сказал он.

Total от комментариев отказалась. «Транснефть» и крупнейшие российские поставщики нефти по трубопроводу «Дружба» «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» не ответили на запрос о комментариях.

Накануне, 20 мая, Reuters сообщил о попытках продать попавшую в Европу загрязненную хлорорганикой нефть в Китай.

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22.05.2019 12:58
гость

Белоруссия сняла запрет на экспорт российской нефти

Хороная новость

0  0
22.05.2019 17:23
- гость -

10:38
Хлорорганика устраняется разбавлением нефти. Она присутствует на старых скважинах и ее смешивают со свежей нефтью до приемлимого %.

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