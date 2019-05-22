Профицит бюджета Барнаула по итогам 2018 года составляет 38,5 млн рублей. Об этом сообщили на публичных слушаниях по вопросу исполнения бюджета города за 2018 год в Барнаульской думе, которые состоялись во вторник, 21 мая.
По данным Счетной палаты города исполнение бюджета в следующих значениях: доходы – 12 млрд 985,1 млн рублей, расходы – 12 млрд 946,6 млн рублей, профицит – 38,5 млн рублей.
"Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы увеличился на 20% к уровню 2017 года. Бюджет удалось исполнить без привлечения кредитов. На исполнение государственных полномочий направлено 3 млрд 691 млн рублей, на расходы по вопросам местного значения – 9 млрд 255 млн рублей. Бюджет по-прежнему является социальным, средства направляются в том числе и на содержание 295 учреждений образования, культуры и спорта", – рассказала председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Надежда Тиньгаева.
По словам заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской думы Юрия Ряполова, у города есть потенциал увеличения доходов в сфере земельных отношений.
"За аренду земли, право на аренду, продажу, уплату налогов на землю с организаций и физических лиц мы в 2018 году получили более 1 млрд 100 млн рублей или примерно шестую часть собственных доходов (…). Благодаря совместной работе по большинству из обращений нам удалось добиться реального результата: в декабре с торгов "ушли" четыре перспективных земельных участка. Причем в условиях конкурентной борьбы общая стоимость права аренды этих участков выросла с 5,5 млн рублей в год до 21,6 млн рублей, а значит, прямой доход городской казны был увеличен в несколько раз", – сказал депутат.
Комментарии
Если у вас там профицит, отремонтируйте ул. Островского от Юрина до Гущина, уже невозможно ездить.
если отремонтируют, то станет дефицит. поезжайте в объезд)
О! Вот и 36млн. нашлись, на которые собирались расширить Ленинский в районе Матросова. ))
скорее на премии разберут. Странно что такую ситуацию вообще озвучили. обычно это по тихому проходит
Какой профицит, когда Барнаул должен много миллиардов по ранее выполненным работам?
Нифига себе! Они четверть бюджета тратят на исполнение государственных полномочий, то есть на себя. А чё так много???
Можно в офшор выводить?
Случаем не на клумбах сэкономили?
На ленина таких ПОЗОРных клумб еще не было...