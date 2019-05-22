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Профицит бюджета Барнаула в 2018 году достиг почти 40 млн рублей

, ИА "Амител"
Доходы городской казны превысили расходы по итогам прошлого года
Вид на Барнаул / Фото: Александра Черданцева

Вид на Барнаул / Фото: Александра Черданцева

Профицит бюджета Барнаула по итогам 2018 года составляет 38,5 млн рублей. Об этом сообщили на публичных слушаниях по вопросу исполнения бюджета города за 2018 год в Барнаульской думе, которые состоялись во вторник, 21 мая.

По данным Счетной палаты города исполнение бюджета в следующих значениях: доходы – 12 млрд 985,1 млн рублей, расходы – 12 млрд 946,6 млн рублей, профицит – 38,5 млн рублей.

"Фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы увеличился на 20% к уровню 2017 года. Бюджет удалось исполнить без привлечения кредитов. На исполнение государственных полномочий направлено 3 млрд 691 млн рублей, на расходы по вопросам местного значения – 9 млрд 255 млн рублей. Бюджет по-прежнему является социальным, средства направляются в том числе и на содержание 295 учреждений образования, культуры и спорта", – рассказала председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Надежда Тиньгаева.

По словам заместителя председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Барнаульской городской думы Юрия Ряполова, у города есть потенциал увеличения доходов в сфере земельных отношений.

"За аренду земли, право на аренду, продажу, уплату налогов на землю с организаций и физических лиц мы в 2018 году получили более 1 млрд 100 млн рублей или примерно шестую часть собственных доходов (…). Благодаря совместной работе по большинству из обращений нам удалось добиться реального результата: в декабре с торгов "ушли" четыре перспективных земельных участка. Причем в условиях конкурентной борьбы общая стоимость права аренды этих участков выросла с 5,5 млн рублей в год до 21,6 млн рублей, а значит, прямой доход городской казны был увеличен в несколько раз", – сказал депутат.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.05.2019 11:03
- гость -

Если у вас там профицит, отремонтируйте ул. Островского от Юрина до Гущина, уже невозможно ездить.

0  0
22.05.2019 11:19
- гость -

если отремонтируют, то станет дефицит. поезжайте в объезд)

0  0
22.05.2019 11:41
- гость -

О! Вот и 36млн. нашлись, на которые собирались расширить Ленинский в районе Матросова. ))

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