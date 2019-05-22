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Сборная России по хоккею за период "уничтожила" Швецию

, ИА "Амител"
Следующим соперником россиян станут американцы
Победная серия России на Чемпионате мира достигла уже семи матчей / Фото: fhr.ru

Победная серия России на Чемпионате мира достигла уже семи матчей / Фото: fhr.ru

ЧМ-2019 в Словакии продолжается фееричной игрой российских хоккеистов, которые за второй период забросили в ворота шведской сборной шесть безответных шайб.

Всего за 17 минут успели отличиться Анисимов (Гусев, Кучеров), Дадонов (Сергачёв, Кузнецов), Овечкин (Малкин, Хафизуллин), Капризов, Григоренко, Малкин (Задоров, Дадонов).

В результате шведы получили вместо удовлетворительных 1:0 после первого периода 1:6 к концу второго.

Вырвать победу после такого удара было практически невозможно. Единственное, на что могли рассчитывать хоккеисты Швеции – это поражение с более достойным счетом.

Это им удалось. За третий отрезок матча они забросили три шайбы, а в ответ получили лишь одну. Результативный бросок россиян на счету Орлова (Барабанов, Телегин). Итоговый счет – 4:7.

"За один период Россия уничтожила шведов", – восхищались в соцсетях российские болельщики.

Победная серия нашей национальной команды на этом турнире достигла уже семи матчей. До этого были повержены Норвегия (5:2), Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италия (10:0), Латвия (3:1) и Швейцария (3:0).

Как сообщает РИА "Новости", в четвертьфинале России предстоит постараться продолжить победоносное шествие в поединке против США.

Три других матча будут выглядеть следующим образом: Канада – Швейцария, Финляндия – Швеция и Чехия – Германия.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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