ЧМ-2019 в Словакии продолжается фееричной игрой российских хоккеистов, которые за второй период забросили в ворота шведской сборной шесть безответных шайб.
Всего за 17 минут успели отличиться Анисимов (Гусев, Кучеров), Дадонов (Сергачёв, Кузнецов), Овечкин (Малкин, Хафизуллин), Капризов, Григоренко, Малкин (Задоров, Дадонов).
В результате шведы получили вместо удовлетворительных 1:0 после первого периода 1:6 к концу второго.
Вырвать победу после такого удара было практически невозможно. Единственное, на что могли рассчитывать хоккеисты Швеции – это поражение с более достойным счетом.
Это им удалось. За третий отрезок матча они забросили три шайбы, а в ответ получили лишь одну. Результативный бросок россиян на счету Орлова (Барабанов, Телегин). Итоговый счет – 4:7.
"За один период Россия уничтожила шведов", – восхищались в соцсетях российские болельщики.
Победная серия нашей национальной команды на этом турнире достигла уже семи матчей. До этого были повержены Норвегия (5:2), Австрия (5:0), Чехия (3:0), Италия (10:0), Латвия (3:1) и Швейцария (3:0).
Как сообщает РИА "Новости", в четвертьфинале России предстоит постараться продолжить победоносное шествие в поединке против США.
Три других матча будут выглядеть следующим образом: Канада – Швейцария, Финляндия – Швеция и Чехия – Германия.
Комментарии