Традиционная публикация данных о доходах стартовала для барнаульских чиновников. Первыми на сайте мэрии появились данные о заработке, недвижимости и автомобилях для глав Октябрьского и Ленинского районов, главы Счетной палаты Барнаула и главы МКУ "Архитектура города Барнаула".
Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков в 2018 году заработал 2,138 млн рублей. На него записана квартира 168,5 квадратного метра, два машино-места, кладовая (17,1 кв. м) и автомобиль Volkswagen Touareg. Также в пользовании земельный участок 2,5 тысячи "квадратов" и жилой дом 342,3 квадратного метра.
Глава Ленинского района города Александр Михалдыкин задекларировал доход в 1,645 млн рублей, его супруга – 642,7 тысячи рублей (было 500 тысяч рублей). У них есть квартира 67,6 кв. м, жилой дом 121,7 кв. м, земельный участок 425 "квадратов" и автомобиль Toyota Caldina.
Председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель отчиталась о доходе в 1,579 млн рублей. Она является собственницей трех квартир (69,71 и 34 квадратных метра), двух гаражных боксов и трех погребов, а также автомобиля Toyota RAV4.
Глава муниципального казенного учреждения Алексей Бобров задекларировал 1,292 млн рублей, его супруга заработала 17 тысяч рублей. Доход в семейную казну принесли и двое несовершеннолетних детей: по 3,3 и 2,3 тысячи рублей. Чета Бобровых владеет двумя квартирами (61 и 43 кв. м) и погребом.
Комментарии
Странно, в регионе средняя зп - 17.000, а почему главам платят по 178.000 ???
Почему не принять закон, чтоб чиновники получали среднюю зарплату по региону?
Глядишь, что то бы делать начали, чтоб ее повышать.
Или они считают, что работают больше остальных людей, потому им и положено больше денег.