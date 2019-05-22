Британский таблоид Daily Express выразил обеспокоенность рекордными закупками золота Россией, назвав это "плохим знаком" для мира, сообщает газета "Известия".
Согласно оценкам британцев, за первый квартал 2019 года Россия нарастила свои золотые резервы на 145,5 тонны. Это на 68% больше, чем годом ранее.
В то же самое время Кремль уменьшает вложения в ценные бумаги США, тем самым снижая зависимость от доллара.
Daily Express делает вывод, что РФ таким образом пытается обезопасить себя от возможного кризиса мировой экономики.
Британские журналисты считают, что если темпы закупок золота не снизятся, то Россия вскоре поднимется с ныне занимаемой пятой строчки по объему золотовалютных запасов.
Правда, чтобы догнать по этому показателю лидера – США – нужно будет скупать все золото на рынке не менее 20 лет, заключает таблоид.
Комментарии
С медициной, образованием, законностью в стране полный порядок - почему бы на лишние деньги золотишка для народа не приобрести!
22.05.2019 11:33
- гость -
Вы просто сказочный .......
МИХАИЛ ДЕЛЯГИН "КОНЕЦ ЭПОХИ. ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ! ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ТОМ 1" (ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ - PDF, FB2, EPU
Daily Express: закупки золота Россией – "плохой знак" для мира
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от слова Л- логика
Британцы обеспокоены наращиванием РФ золотых резервов
Хорошая новость
Если какой-то таблоид написал, это совсем не значит, что британцы обеспокоены.
У нас полстраны топится дровами, ходит в туалет на улицу, а путин золото копит. Деньги должны работать, а путиноиды достали из земли нефть, продали, часть вырученного себе, остальное - на золото, которое положили в кубышку и снова закопали.
Я 12:13, сказочный у тебя презик, троллёныш.
22.05.2019 12:13
Я
Последняя в алфавите - покушаешься на доброе имя нашего Президента?!
Паренек не знает что такое Интернет, мобильная связь, учился плохо, в экономике ни уха ни рыла, поэтому и не знает "Как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золота ему, когда простой продукт имеет".