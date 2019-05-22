Британский таблоид Daily Express выразил обеспокоенность рекордными закупками золота Россией, назвав это "плохим знаком" для мира, сообщает газета "Известия".
Согласно оценкам британцев, за первый квартал 2019 года Россия нарастила свои золотые резервы на 145,5 тонны. Это на 68% больше, чем годом ранее.
В то же самое время Кремль уменьшает вложения в ценные бумаги США, тем самым снижая зависимость от доллара.
Daily Express делает вывод, что РФ таким образом пытается обезопасить себя от возможного кризиса мировой экономики.
Британские журналисты считают, что если темпы закупок золота не снизятся, то Россия вскоре поднимется с ныне занимаемой пятой строчки по объему золотовалютных запасов.
Правда, чтобы догнать по этому показателю лидера – США – нужно будет скупать все золото на рынке не менее 20 лет, заключает таблоид.
Комментарии
С медициной, образованием, законностью в стране полный порядок - почему бы на лишние деньги золотишка для народа не приобрести!