Среда, 22 Май, 11:51

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,54
€ 71,97
Обь
189см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

Daily Express: закупки золота Россией – "плохой знак" для мира

, ИА "Амител"
Британцы обеспокоены наращиванием РФ золотых резервов
Россия нарастила свои золотые резервы на 145,5 тонны за первый квартал 2019 года / Фото: нашбийск.рф

Россия нарастила свои золотые резервы на 145,5 тонны за первый квартал 2019 года / Фото: нашбийск.рф

Британский таблоид Daily Express выразил обеспокоенность рекордными закупками золота Россией, назвав это "плохим знаком" для мира, сообщает газета "Известия".

Согласно оценкам британцев, за первый квартал 2019 года Россия нарастила свои золотые резервы на 145,5 тонны. Это на 68% больше, чем годом ранее.

В то же самое время Кремль уменьшает вложения в ценные бумаги США, тем самым снижая зависимость от доллара.

Daily Express делает вывод, что РФ таким образом пытается обезопасить себя от возможного кризиса мировой экономики.

Британские журналисты считают, что если темпы закупок золота не снизятся, то Россия вскоре поднимется с ныне занимаемой пятой строчки по объему золотовалютных запасов.

Правда, чтобы догнать по этому показателю лидера – США – нужно будет скупать все золото на рынке не менее 20 лет, заключает таблоид.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

22.05.2019 11:33
- гость -

С медициной, образованием, законностью в стране полный порядок - почему бы на лишние деньги золотишка для народа не приобрести!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:49
Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай 0
11:32
Стал известен размер доходов глав двух барнаульских районов 1
11:22
Daily Express: закупки золота Россией – "плохой знак" для мира 1
11:13
Кандидаты, адреса участков: все о предварительном голосовании "Единой России"
Рассказываем, кому и зачем и нужны праймериз партии власти в новом проекте на Amic.ru
11:01
Сборная России по хоккею за период "уничтожила" Швецию 0
10:48
Улицы Володарского и Парижской Коммуны перекроют в Барнауле на три недели 0
10:33
Профицит бюджета Барнаула в 2018 году достиг почти 40 млн рублей 3
10:27
Белоруссия сняла запрет на экспорт российской нефти 2
10:15
Вторая волна паводка начинается на Алтае: подтапливает райцентр Чарышское 2
10:02
Батлер, няня, водитель: вакансии с з/п до 500 тысяч рублей 0
09:50
Жителя Горного Алтая подозревают в развращении детей через интернет 0
09:42
Премьерный показ "Годзилла 2: Король монстров" пройдет в Барнауле 0
09:35
Черный – на счастье: "Тойота центр АЕМ" предлагает выгоду до 450 тысяч рублей 0
09:33
Российский электрокар Zetta обойдется в 450 тысяч рублей 12
09:31
Как не переплачивать за электроэнергию: АО "Алтайэнергосбыт" раскрывает карты 0
09:24
Водитель в Барнауле сбил пешехода и теперь скрывается от полиции 4
09:13
Грибник нашел брошенного лосенка в Алтайском крае 5
09:01
В Алтайском крае пройдут грандиозные соревнования по дрэг-рейсингу 0
08:59
Четыре алтайских школьника сдадут ЕГЭ по китайскому языку 3
08:45
20 000 км пробега и другие гарантии: где найти надежный автосервис в Барнауле 0
08:31
На Украине готовят референдум по переговорам с Россией 1
08:16
Операция по ликвидации боевиков идет во Владимирской области 4
08:01
Финансовая помощь в декрете: где взять деньги 6
07:46
Кого заставляет плакать падающая звезда: тест на знание традиций разных стран 0
07:34
В новом формате: минеральная вода с лебедями поменяла бутылку и этикетку 0
07:28
Вор должен платить: помогут ли штрафы в 300 тысяч бороться с хищением энергии 9
07:19
Спикеру АКЗС не понравилась идея перекрытия проспекта Ленина по выходным 15
07:03
Сколько дней мы будем отдыхать на День России в 2019 году 3
06:48
Мэрия Барнаула рассказала, как изменится аллея на проспекте Ленина 12
06:32
Глава АКЗС выступил за запрет весенней охоты в Алтайском крае 4
06:17
Грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 22 мая 0
06:01
Остерегайтесь мошенников: алтайский ПФР дал советы пенсионерам по доплатам 2
05:15
Козак ответил на предупреждение о росте цен на бензин 1
04:57
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро 0
03:37
Зеленский сменил главу Генштаба ВС Украины 0
02:23
Появился русский трейлер фильма "Однажды в Голливуде" 0
01:47
Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5 0
00:30
Ученые дали новое определение эталону килограмма 1
23:45
Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы 0
23:29
В Польше запретили песню "Темная ночь" за "большевизм" 2
23:03
"Русский" без снаряжения залез на Эйфелеву башню 0
22:46
ФАС оправдало Visa и Mastercard, обвиненные ретейлерами 0
22:21
США ввели новые санкции против России 0
22:04
550 деревьев и почти 500 тысяч цветов высадят в Барнауле 6
21:42
Названы продукты, повышающие риск рака 3
21:25
Независимые АЗС предрекают скачок цен на бензин 1
21:06
Индекс Мосбиржи установил исторический рекорд 1
20:44
Мартин ответил на вопрос о книжном финале "Игры престолов" 0
20:21
Госдума разрешила усыновлять детей ВИЧ-инфицированным 0
20:09
Против Порошенко возбудили дело о госизмене 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.