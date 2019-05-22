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Спасение для планеты: лесники подвели итоги весеннего лесовосстановления

, ИА "Амител"
Воссоздание лесов – одно из приоритетных направлений лесной холдинговой компании "Алтайлес"

С завершением весеннего сезона лесоводы, по традиции, подвели итоги мероприятий, направленных на восстановление лесных насаждений и сохранение полезных функций лесов.

В период с апреля по май предприятиями лесной холдинговой компании "Алтайлес" проведены лесовосстановительные мероприятия на площади 1,8 тысячи гектаров. Это участки ленточных и приобских боров Алтайского края. Работа арендаторов лесных участков включала искусственное и комбинированное лесовосстановление, а также дополнение лесных культур по итогам осенней инвентаризации лесов 2018 года.

Сеянцами для посадок холдинг "Алтайлес" обеспечивают собственные питомники, общая площадь которых составляет 92,3 гектара. В них выращивается посадочный материал, который позволяет создать устойчивые высокопродуктивные искусственные насаждения. В 2019 году для целей лесовосстановления было выращено 3,8 миллиона молодых сосен.

Большая часть лесокультурных мероприятий закончена, однако часть работы по лесовосстановлению будет продолжена до конца года. Лесниками запланированы мероприятия по содействию естественному лесовосстановлению, выращиванию посадочного материала в питомниках, агротехническому уходу за лесными культурами и многое другое. Всего в 2019 году этими работами будет охвачено более 6 тыс. га.

Справка

Процесс воссоздания лесов – одно из приоритетных направлений лесной холдинговой компании "Алтайлес". За последние 10 лет сотрудниками холдинга были выращены новые леса на площади, превышающей 35 тыс. га. "Алтайлес" занимается охраной и защитой лесов от пожаров, восстанавливает площади, уничтоженные крупными лесными пожарами, проводит весь комплекс мероприятий по уходу за лесом. Ежегодно холдинг направляет более 300 миллионов рублей на охрану, защиту и воспроизводство алтайский боров.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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