Фото: пресс-служба АГМУ

Более 100 школьников из Барнаула, Первомайского и Косихинского районов Алтайского края побывали в Алтайском государственном медицинском университете в рамках "Профстажировки". Совместный проект платформы "Россия – страна возможностей" и Общероссийского народного фронта знакомит старшеклассников с различными профессиями и помогает им сделать осознанный выбор.

"Для того чтобы ребята не ошиблись в своем выборе, мы должны дать им возможность познакомиться с разными профессиями, – говорит сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Ирина Козлова. – Мы организовали ознакомительные экскурсии на разные заводы, крупные предприятия. Для школьников важно выбрать направление, по которому они будут учиться".

Увлекательная профориентация

Медуниверситет подготовил для учеников 8-11 классов насыщенную программу. Сначала они побывали в музее истории АГМУ и медицины Алтая, а затем отправились в Симуляционный центр вуза, где увидели современное высокотехнологичное оборудование, с помощью которого студенты отрабатывают практические навыки. После этого состоялась встреча с ректором вуза Игорем Салдан, министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым, руководителем Медицинской палаты Алтайского края Яковом Шойхетом, представителями АКЗС и главными врачами медицинских организаций региона.

"Мы впервые проводим такое масштабное профориентационное мероприятие для школьников из районов края и Барнаула. Большая благодарность организаторам – региональному отделению Общероссийского народного фронта, министерствам здравоохранения, образования и науки Алтайского края. Безусловно, очень важно проводить раннюю профориентацию школьников, давать им возможность знакомиться с разными профессиями, чтобы появлялась осознанность выбора будущей специальности, – отметил Игорь Салдан. – Сегодня вы получили уникальную возможность провести один день в нашем университете, посмотреть, как работают Симуляционный центр, кафедра общей хирургии, увидели наш музей истории медицины Алтая, анатомический музей, напрямую смогли задать интересующие вопросы представителям здравоохранения. Уверен, многие из вас выберут благородную профессию врача, будут лечить и спасать жизни".

Легендарный хирург, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент Медицинской палаты Алтайского края Яков Шойхет назвал эту встречу знаковым событием. "Медицина встречается со школьниками, которые представляют наше будущее", – сказал он.

Яков Шойхет назвал медицину призванием и рассказал много интересных примеров из своей практики. "Выбирая свой путь, надо четко понимать, что придется учиться всю жизнь. Через три месяца исполнится 55 лет моей работе в медицине, но я до сих пор учусь, – сказал Яков Наумович. – Это сложная, многогранная, но постигаемая наука. Каждое новое поколение имеет счастье обогнать предыдущее. Вы стоите на позициях новейших достижений науки, и вы будете строить новую медицину".

Медицинское волонтерство

Ирина Козлова и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов несколько раз подчеркнули, что в медицину нужно идти осознанно. В ней место тем, кто хочет и готов помогать людям.

"В этом году мы организовали медицинское волонтерство со школьной скамьи. Мы хотим, чтобы вы ощутили атмосферу и взаимоотношения, которые выстраиваются с пациентами внутри наших медицинских организаций. Став медицинским волонтером, можно понять, готовы вы прийти на помощь или нет, можете ли вы сопровождать пациента, помочь доктору или медицинской сестре. Это волонтерство позволит вам в еще большей мере удостовериться в том, что вы готовы поступить в вуз", – сказал Дмитрий Попов.

По словам ректора АГМУ Игоря Салдан, став медицинским волонтером, школьники смогут набрать недостающие баллы для поступления в вуз. Конкурс в медуниверситет достаточно серьезный: для поступления на бюджет необходимо набрать на ЕГЭ 220-230 баллов, для поступления на платное отделение – не менее 160 баллов.

Будущие медики, помимо обязательных предметов, сдают ЕГЭ по биологии и химии. У абитуриентов медуниверситета есть возможность "подтянуть" эти предметы на специальных двухлетних или краткосрочных курсах. По словам Игоря Салдана, в 2019 году для старшеклассников из районов организованы дистанционные программы подготовки, с ними занимаются преподаватели АГМУ.

Большой интерес к профессии

"Побороться" абитуриентам действительно есть за что: стипендии до 30 тысяч рублей, общежития для бюджетников и "платников", помесячная рассрочка платы за обучение и возможность перевестись на бюджет для тех, кто учится на отлично, возможность практиковаться в ведущих клиниках Барнаула и оттачивать практические навыки в Симуляционном центре, а также большой простор для творчества и спорта во внеурочное время и возможность подтянуть английский язык, общаясь с иностранными студентами (сейчас их в вузе около пятисот, а скоро будет тысяча).

Школьники были в восторге от экскурсии и задавали много вопросов, желая узнать тонкости поступления в медуниверситет. После мероприятия восьмиклассник из 27-й гимназии г. Барнаула Александр Тришечкин поделился своими впечатлениями:

"Мне очень понравилось на сегодняшней экскурсии, нам показывали симуляторы, как на них учатся проводить операции. Мы видели аптеку, похожую на настоящую, кабинет стоматолога. Там зубы выдергивали, некоторым давали подержать инструменты. Еще мы зашивали бананы хирургическими нитками. Показывали музей, там были черепа, скелеты, эмбрионы в банках. Раньше я такое видел только по телевизору. Мне не было страшно, я такого не боюсь. У нас уже были профориентационные мероприятия. Как было организовано сегодня, мне очень понравилось, я бы еще раз сходил. Если выбирать из медицинских специальностей, я бы пошел учиться на хирурга. Хотя раньше об этом особо не задумывался".