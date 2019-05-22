Силовики ликвидировали двоих вооруженных боевиков во Владимирской области, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
Центром проведения контртеррористической операции стал город Кольчугино, где в частном домовладении блокировали террористов.
Они отказались сдаваться и начали стрелять по сотрудникам силовых структур. Ответным огнем двух находившихся в доме человек уничтожили.
Потерь у правоохранителей и пострадавших среди гражданских лиц нет.
Личности террористов установлены. Они были сторонниками одной из радикальных запрещенных в России террористических организаций.
В жилище обнаружены религиозно-экстремистская литература, оружие, патроны к нему и взрывное устройство.
Согласно сведениям оперативного штаба НАК, боевики готовили теракт в одном из мест массового пребывания людей.
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Силовики ликвидировали двоих вооруженных боевиков во Владимирской области
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