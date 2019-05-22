Среда, 22 Май, 13:23

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,54
€ 71,97
Обь
189см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

В АлтГТУ увеличили количество бюджетных мест

, ИА "Амител"
Приемная кампания в вузе стартует в этом году 13 июня

На 2020/21 учебный год в АлтГТУ выделено 1845 бюджетных мест. Это на 151 место больше по сравнению с предстоящим 2019/20 учебным годом.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии Павла Черданцева, значительно увеличился бюджет по направлениям подготовки, связанным с IT-технологиями, машиностроением, энергетикой, строительством.

Напомним, в этом году Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова (включая филиалы) выделено 1694 бюджетных места по различным уровням образования, направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения. Традиционно приоритетными для университета являются направления подготовки (специальности) технической и технологической направленности, а также IT-отрасли.

При приеме документов в АлтГТУ будут учитывать портфолио поступающих – успехи в учебе и спорте, участие в олимпиадах, конкурсах и общественной жизни города, края и страны. Суммарно поступающему за все его индивидуальные достижения может быть начислено до 10 дополнительных баллов.

Прием документов от претендующих на бюджетные места на программы бакалавриата и специалитета на очную и очно-заочную формы обучения продлится до 26 июля (или до 12 июля, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания), на заочную – до 16 августа. Для поступления на внебюджет на направления подготовки очной и очно-заочной формы документы можно подать до 28 августа (до 16 августа, если предстоит пройти вступительные испытания), заочной формы – до 19 сентября (до 13 сентября, если поступающему предстоит пройти вступительные испытания).

Подавать документы можно одновременно для участия в конкурсе по трем направлениям подготовки (специальностям). В приемную комиссию поступающие должны предоставить паспорт и его копию, копию или оригинал документа об образовании; на некоторые направления подготовки требуется предоставить сведения о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра. 

Зачисление поступающих будет осуществляться в соответствии с поданными заявлениями о согласии на зачисление. На этапе приоритетного зачисления будут зачислены абитуриенты, имеющие особые права при приеме на обучение и поступающие на целевое обучение. Затем – поступающие, которые принесли вовремя оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление (первый и второй этап зачисления по общему конкурсу).

Вся необходимая информация о приемной кампании в АлтГТУ опубликована на сайте приемной комиссии. Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29−07−29.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

22.05.2019 13:17
!

даешь поголовное недовысшее образование!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
13:14
Транспортное сообщение нарушено в одном из районов Горного Алтая из-за паводка 0
13:05
Роскомнадзор проявил интерес к утечке данных из Instagram 0
12:50
Велопарад впервые пройдет в Горно-Алтайске 0
12:45
В АлтГТУ увеличили количество бюджетных мест 1
12:32
Ребенок пострадал в результате ДТП в Барнауле 1
12:25
Профстажировка в АГМУ: как алтайских школьников знакомили с профессией врача 2
12:11
Двоих боевиков ликвидировали во Владимирской области 1
12:01
Спасение для планеты: лесники подвели итоги весеннего лесовосстановления 0
11:49
Никола Вешний: как по народным приметам предсказывали урожай 0
11:32
Стал известен размер доходов глав двух барнаульских районов 10
11:22
Daily Express: закупки золота Россией – "плохой знак" для мира 5
11:13
Кандидаты, адреса участков: всё о предварительном голосовании "Единой России"
Рассказываем, кому и зачем и нужны праймериз партии власти в новом проекте на Amic.ru
11:01
Сборная России по хоккею за период "уничтожила" Швецию 2
10:48
Улицы Володарского и Парижской Коммуны перекроют в Барнауле на три недели 0
10:33
Профицит бюджета Барнаула в 2018 году достиг почти 40 млн рублей 4
10:27
Белоруссия сняла запрет на экспорт российской нефти 3
10:15
Вторая волна паводка начинается на Алтае: подтапливает райцентр Чарышское 2
10:02
Батлер, няня, водитель: вакансии с з/п до 500 тысяч рублей 0
09:50
Жителя Горного Алтая подозревают в развращении детей через интернет 0
09:42
Премьерный показ "Годзилла 2: Король монстров" пройдет в Барнауле 1
09:35
Черный – на счастье: "Тойота центр АЕМ" предлагает выгоду до 450 тысяч рублей 0
09:33
Российский электрокар Zetta обойдется в 450 тысяч рублей 17
09:31
Как не переплачивать за электроэнергию: АО "Алтайэнергосбыт" раскрывает карты 0
09:24
Водитель в Барнауле сбил пешехода и теперь скрывается от полиции 5
09:13
Грибник нашел брошенного лосенка в Алтайском крае 7
09:01
В Алтайском крае пройдут грандиозные соревнования по дрэг-рейсингу 0
08:59
Четыре алтайских школьника сдадут ЕГЭ по китайскому языку 3
08:45
20 000 км пробега и другие гарантии: где найти надежный автосервис в Барнауле 0
08:31
На Украине готовят референдум по переговорам с Россией 2
08:16
Операция по ликвидации боевиков идет во Владимирской области 4
08:01
Финансовая помощь в декрете: где взять деньги 6
07:46
Кого заставляет плакать падающая звезда: тест на знание традиций разных стран 0
07:34
В новом формате: минеральная вода с лебедями поменяла бутылку и этикетку 0
07:28
Вор должен платить: помогут ли штрафы в 300 тысяч бороться с хищением энергии 14
07:19
Спикеру АКЗС не понравилась идея перекрытия проспекта Ленина по выходным 17
07:03
Сколько дней мы будем отдыхать на День России в 2019 году 3
06:48
Мэрия Барнаула рассказала, как изменится аллея на проспекте Ленина 12
06:32
Глава АКЗС выступил за запрет весенней охоты в Алтайском крае 5
06:17
Грозы и сильный ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 22 мая 0
06:01
Остерегайтесь мошенников: алтайский ПФР дал советы пенсионерам по доплатам 2
05:15
Козак ответил на предупреждение о росте цен на бензин 1
04:57
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро 0
03:37
Зеленский сменил главу Генштаба ВС Украины 2
02:23
Появился русский трейлер фильма "Однажды в Голливуде" 0
01:47
Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5 0
00:30
Ученые дали новое определение эталону килограмма 1
23:45
Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы 0
23:29
В Польше запретили песню "Темная ночь" за "большевизм" 2
23:03
"Русский" без снаряжения залез на Эйфелеву башню 0
22:46
ФАС оправдало Visa и Mastercard, обвиненные ретейлерами 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.