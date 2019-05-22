Преподаватели АГМУ будут бесплатно готовить школьников из районов Алтайского края к ЕГЭ по химии и биологии. Это стало возможным благодаря реализации в регионе пилотного проекта "Будущие кадры современного здравоохранения".
"Вчера мы подписали соглашение, в котором мы берем на себя обязательства "поднатаскать" вас по определенным дисциплинам: биология, химия, русский язык. Это те дисциплины, которые учитываются при поступлении в медицинский университет", – рассказал во время профориентационного мероприятия в АГМУ министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Речь идет о четырехстороннем соглашении по реализации пилотного проекта "Будущие кадры современного здравоохранения", заключенном между региональным Минздравом, Минобрнауки, Минсельхозом и Алтайским государственным медицинским университетом.
Преподаватели АГМУ бесплатно занимаются со школьниками из районов Алтайского края, подготавливая их к ЕГЭ по профильным предметам вуза. С февраля дистанционные курсы для одиннадцатиклассников доступны для школьников Рубцовска, а также Рубцовского и Благовещенского районов. Дмитрий Попов выразил надежду, что в будущем проект охватит все муниципалитеты. Это позволит сельским школьникам успешно конкурировать с городскими выпускниками.
В пресс-службе правительства уточнили, что цель проекта, инициированного депутатом Госдумы Валерием Елыкомовым, – борьба с дефицитом кадров в сфере здравоохранения. Четырехстороннее соглашение позволит начинать подготовку будущих медиков со школьной скамьи. Кроме того, с лучшими абитуриентами – участниками проекта заключат договоры целевого обучения в медицинском вузе.
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