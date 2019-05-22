В СМИ появилась информация о масштабной утечке персональных данных 49 млн пользователей Instagram, в том числе знаменитостей и известных компаний, сообщает РИА "Новости".
В результате размещения информации в облачном сервисе компании Amazon любой желающий мог получить к ней доступ.
Стали доступными фото владельцев аккаунтов, их номера телефонов и данные электронной почты, а также описание их профиля.
Как выяснили журналисты TechCrunch, данные в публичный доступ разместило индийское маркетинговое агентство Chtrbox, специализирующееся на продвижении товаров через рекламу у популярных блогеров и знаменитостей.
После того как с компанией связались, данные убрали из облачного сервиса.
Ситуацией заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство направило в Instagram запрос с требованием прояснить ситуацию с утечкой персональных данных.
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