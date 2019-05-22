Банк России обсуждает идею запрета "билетов банка приколов" и иных предметов, имитирующих банкноты и монеты, сообщает "Российская газета".
В качестве аргумента приводится тот факт, что подобные "сувениры" часто используют для совершения мошеннических действий.
В частности, нередко жертвами мошенников становятся пенсионеры с плохим зрением, которым под видом купюры высокого номинала подсовывают стоящий копейки "шуточный" билет.
Чтобы остановить такие "фокусы", ЦБ предлагает ввести административную ответственность за изготовление подобных предметов.
Схожую идею депутаты Госдумы обсуждали в 2016 году, правда тогда речь шла об уголовной ответственности, причем не только за изготовление, но и за хранение, перевозку и сбыт предметов, имеющих сходство по форме, одностороннему графическому, цветовому, рельефному оформлению и другим основным свойствам с денежными знаками любых стран при схожести размеров.
Комментарии
Давно пора.
Ну, ну. о пенсионерах они заботятся. Это из-за того что недавно какой-то умный на пол- ляма банкомат сберовский нагрел билетами банка приколов
Пора!
ляма банкомат сберовский нагрел билетами банка приколов
---
хочется ответить сберу на это словами сбера же "будьте внимательны"