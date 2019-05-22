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186 миллионов на одного: сколько заработали депутаты Барнаула

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Почти все народные избранники увеличили свои доходы
Заседание Барнаульской гордумы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Заседание Барнаульской гордумы / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Самым богатым депутатом Барнаула вновь стал избранный в БГД от "Единой России" учредитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер. Портал Amic.ru посмотрел данных о доходах всех депутатов, опубликованные в среду, 22 мая, на сайте Думы.

На сайте опубликованы декларации только 38 депутатов. Единоросс Марат Жумадилов недавно добровольно сложил полномочия. А справедливоросс Егор Банщиков, видимо, их просто не предоставил, что грозит ему лишением мандата.

Самые богатые

Итак, Александр Тайчер (ЕР) вновь стал самым обеспеченным депутатом Барнаульской гордумы. Причем за год свой доход он увеличил почти вдвое: со 105 млн до 186 млн рублей. Он владеет несколькими земельными участками, домом, двумя квартирами, несколькими нежилыми помещениями, двумя подземными автостоянками, а также автомобилем Mercedes-Benz GL500 4MATIC. Супруга Тайчера задекларировала доход в 9,962 млн рублей, у нее есть автомобиль Mercedes-Benz GLЕ 300 4 MATIC, несколько нежилых помещений.

Вторым по доходам с большим отрывом стал бизнесмен Евгений Барсуков (в БГД представляет "Единую Россию"). Он заработал 63,152 млн рублей, годом ранее было 40,763 млн рублей.

Сын экс-заместителя губернатора Сергея Локтева Александр Локтев ("ЕР") заработал 39,095 млн рублей, годом ранее доход был выше (42,158 млн рублей). У него есть две квартиры и машино-место. Супруга Локтева заработала 283 тысячи рублей. Она владеет земельным участком, жилым домом, тремя квартирами, машино-местом и долей в нежилом помещении.

На четвертом месте по доходности бизнесмен Евгений Носенко ("ЕР"). Если в 2017 году он отчитался о доходе в 2 млн рублей, то по итогам 2018-го уже значится 18,291 млн рублей.

Замыкает пятерку Андрей Солодилов с доходом 17,591 млн рублей.

Отметим также бизнес-леди Кристину Юстус от ЛДПР, которая заработала 15,356 млн рублей. За год ее доход упал почти в 3,6 раза (с 54,736 млн рублей).

Самые малодоходные

Меньше всех в 2018 году заработал коммунист Иван Карпов (192 тысячи рублей). Годом ранее на его месте был коммунист Петр Пугаев с 112 тысячами рублей.

Также доход менее 700 тысяч рублей в год показали справедливороссы Александр Обидин и Оксана Молодых.

Рост доходов

Практически все депутаты в 2018 году заработали больше, чем в 2017 году. Значительный рост доходов, повторимся, показали Александр Тайчер (рост в 1,7 раза) и Евгений Носенко (рост в 9 раз), Евгений Кулешов (рост с 244 тысяч до 5,6 млн рублей), Дмитрий Ильиных (с 745 тысяч до 2,4 млн рублей), Вячеслав Перерядов (с 541 тысячи до 1,7 млн рублей).

Значительно снизились доходы у Кристины Юстус с 54 до 15 млн рублей.

Доходы супругов

Что касается супругов и супруг депутатов, то высоким доходом отметились госпожа Барсукова (11,8 млн рублей), супруга Романа Репы (11,125 млн рублей), жена Солодилова (3,9 млн рублей), муж Ксении Белоусовой (4,9 млн рублей), жена Александра Лисицына (2,5 млн рублей). Супруга Сергея Завалихина и муж Инны Борисенко задекларировали нулевой доход. А супруга Сергея Струченко имела доход в 2 копейки.

Рейтинг доходности депутатов БГД:

Свыше 100 млн рублей

  • Александр Тайчер (ЕР) – 186,838 млн рублей (годом ранее было 105,454 млн рублей);

Свыше 10 млн рублей

  • Евгений Барсуков (ЕР) – 63,152 млн рублей (40,763 млн рублей);
  • Александр Локтев (ЕР) – 39,095 млн рублей (42,158 млн рублей);
  • Евгений Носенко (ЕР) – 18,291 млн рублей (2,058 млн рублей);
  • Андрей Солодилов (самовыдвиженец) – 17,591 млн рублей (22,307 млн рублей);
  • Кристина Юстус (ЛДПР) – 15,356 млн рублей (54,736 млн рублей);

Свыше 5 млн рублей

  • Алексей Скосырский (ЛДПР) – 9,378 млн рублей (5,573 млн рублей);
  • Ксения Белоусова (ЕР) – 8,424 млн рублей (13,09 млн рублей);
  • Александр Лисицын (ЕР) – 7,878 млн рублей (4,081 млн рублей);
  • Евгений Кулешов (ЕР) – 5,697 млн рублей (244,8 тыс. рублей);

Свыше 2 млн рублей

  • Александр Гросс (ЕР) – 4,721 млн рублей (4,337 млн рублей);
  • Алексей Меркулов (ЕР) – 4,517 млн рублей (7,2 млн рублей);
  • Алексей Маликов (ЕР) – 3,945 млн рублей (1,783 млн рублей);
  • Галина Буевич (ЕР) – 3,268 млн рублей (2,521 млн рублей);
  • Дмитрий Ильиных (ЕР) – 2,407 млн рублей (745,4 тыс. рублей);
  • Роман Репа (ЕР) – 2,335 млн рублей(1,062 млн рублей);
  • Елена Хрусталева (КПРФ) – 2,286 млн рублей (1,966 млн рублей);

Свыше 1 млн рублей

  • Вячеслав Перерядов (ЕР) – 1,783 млн рублей (541,2 тыс. рублей);
  • Виктор Юдин (ЕР) – 1,769 млн рублей (1,379 млн рублей);
  • Валерий Касплер (ЕР) – 1,465 млн рублей (1,246 млн рублей);
  • Людмила Ананьина (ЕР) – 1,427 млн рублей (1,334 млн рублей);
  • Иван Огнев (ЕР) – 1,324 млн рублей (1,228 млн рублей);
  • Дмитрий Абалымов (ЕР) – 1,249 млн рублей (890,9 тыс. рублей);
  • Сергей Завалихин (ЕР) – 1,183 млн рублей (2,632 млн рублей);
  • Инна Борисенко (ЕР) – 1,173 млн рублей (1,124 млн рублей);
  • Дмитрий Ворсин (ЛДПР) – 1,170 млн рублей (657,5 тыс. рублей);
  • Сергей Струченко (ЕР) – 1,109 млн рублей (907,8 тыс. рублей);
  • Геннадий Гаврин (ЕР) – 1,101 млн рублей (931,8 тыс. рублей);

Менее 1 млн рублей

  • Александр Ельников (ЕР) – 954 тыс. рублей (813,7 тыс. рублей);
  • Светлана Бочкова (ЕР) – 901 тыс. рублей (874,1 тыс. рублей);
  • Лариса Белькова (ЕР) – 843 тыс. рублей (539,8 тыс. рублей);
  • Марина Понкрашева, до недавнего времени Ермоленко (ЕР) – 801 тыс. рублей (777,4 тыс. рублей);
  • Инесса Грицай (ЕР) – 742 тыс. рублей (643,7 тыс. рублей);
  • Юрий Ряполов (ЕР) – 725 тыс. рублей (694,2 тыс. рублей);
  • Александр Обидин (СР) – 677 тыс. рублей (275,5 тыс. рублей);
  • Оксана Молодых (СР) – 657 тыс. рублей (531,5 тыс. рублей);
  • Петр Пугаев (КПРФ) – 536 тыс. рублей (112,3 тыс. рублей)
  • Иван Карпов (КПРФ) – 192 тыс. рублей (643,7 тыс. рублей).
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.05.2019 14:42
- гость -

Да не ЗАРАБОТАЛИ они.................

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