Роскачество проверило соблюдение законодательства производителями продукции с использованием заменителей молочных жиров, сообщает РИА "Новости".
С 11 января 2019 года при использовании заменителей молочного жира необходимо указывать на упаковке, что это "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".
Абсолютное большинство компаний требования выполнили. Доля продукции с нарушениями на прилавках московских торговых сетей и магазинов составила около 1%.
В то же самое время в специалисты Роскачества отметили, что некоторые производители вместо "молочки" стали выпускать "десерты", "пасты" и "заменители".
В ведомстве обратили внимание, что содержание растительных жиров в такой продукции не регламентируется и может быть хоть 100%, в то время как "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" по закону не должен содержать более 50% заменителя.
Комментарии
Со стороны "производителей" это логично. Главное что --- это прибыль. И не важно как она получена, ведь ..
Как всегда, заголовок не соответствует содержанию!
Читаем заголовок: "Роскачество раскрыло уловки производителей "молочки"!
И сразу мысль: Неужто уже генная инженерия дошла до того, что создали гибрид коровы и пальмы!
Ан нет! В самом опусе речь идет все-таки о переработчиках молока!
Сразу как-то на сердца отлегло!
Хотя точно уже знаю, что молоко в пакетах уже давно не молоко, самый натуральный коктейль, даже если он изготовлен с соблюдением все ГОСТов!
Поскольку молоко не изготавливают, его буренки дают, и если у буренки жирность молока ниже 5% то ее место на скотобойне!
По сути, даже самое правильное магазинное молоко, это молочный коктейль.
На заводе привезенное с ферм молоко сначала сепарируют на сливки и обрат, а потом обратно смешивают до нужной жирности!
В магазине вы ни когда не куп та настоящего творога, сметаны и даже сыра!
Поскольку настоящий творог, это скисшееся молоко - простокваша, которую доводят до кипения и отживают под прессом!
Настоящий сыр, это отпрессованный творог, который которой созревает в определенных условиях за определённое время.
Настоящая сметана, это всего лишь скисшиеся сливки, настоящее масло, это сбитые сливки.
Как видим ни каких других ингредиентов, в случае домашнего производства, при этом не предусмотрено!
Но, это с точки зрения промышленного производства очень не технологично требует длительного времени и будет стоить весьма дорого, к тому же требует особых условий хранения (высокую стерильность производства, определенную температуру при хранение и перевозке) и быстрой реализации, поскольку быстро портится!
Поэтому и притеняются всякие загустители, наполнители, дрожи, усилители вкуса, консерванты.
В деталях могу быть и не точен, но в общем как-то так!
Но, когда туда начинаю пихать продукты переработки сои и пальмовое масло, это действительно нельзя называть молоком и даже молочными продуктами!
Хотите кушать настоящее молоко и молочные продукты?
Заводите себе корову!
Барнаульское молоко пьешь, и понимаешь, лучше бы этих заводов вообще не было...
Кефир только Заринский пить можно, от остального понос.