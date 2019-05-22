Роскачество проверило соблюдение законодательства производителями продукции с использованием заменителей молочных жиров, сообщает РИА "Новости".
С 11 января 2019 года при использовании заменителей молочного жира необходимо указывать на упаковке, что это "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".
Абсолютное большинство компаний требования выполнили. Доля продукции с нарушениями на прилавках московских торговых сетей и магазинов составила около 1%.
В то же самое время в специалисты Роскачества отметили, что некоторые производители вместо "молочки" стали выпускать "десерты", "пасты" и "заменители".
В ведомстве обратили внимание, что содержание растительных жиров в такой продукции не регламентируется и может быть хоть 100%, в то время как "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира" по закону не должен содержать более 50% заменителя.
Комментарии
Со стороны "производителей" это логично. Главное что --- это прибыль. И не важно как она получена, ведь ..