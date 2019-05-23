В 2019 году компания "БЛИС" отметила свой юбилей – 20 лет работы на рынке нижнего белья по Алтайскому краю. За эти годы компания заслужила доверие своих покупателей, ведь продукция "БЛИС" – это не только качественное белье и одежда европейских и российских марок, но еще и внимательное отношение к клиентам. В связи с большим поступлением новинок во всех магазинах сети сейчас действуют скидки на товары прошлых коллекций. Итальянское нижнее белье, колготки и чулки, а также домашняя одежда: хлопковые пижамы и туники, шелковые халатики и сорочки, купальники прошлых коллекций – все это и многое другое вы можете приобрести со скидками до 70%* до 31 мая 2019 года.

РАСПРОДАЖА

Скидки от 50% до 70% на классические и fashion-коллекции нижнего белья: итальянское белье премиум-класса, очаровательные комплекты белья с шелковистой микрофиброй, легким кружевом и хлопковой поверхностью чашечек внутри бюстов.

Скидки от 30% до 50% на домашнюю одежду: мягкая и удобная одежда из текстиля – халаты, пижамы, туники, а также атласные сорочки и халатики из нежного шелка.

Скидки на капроновые изделия. Колготки и чулки – неотъемлемая часть женского гардероба. Предпочитаете ли вы классику, или же вам нравятся модные, яркие и необычные fashion-колготки – скидки в "БЛИС" порадуют всех. Купив две пары классических колгот и чулок, третью вы получаете в подарок. А если вам понравились fashion-модели, для вас будет действовать скидка 30% на эти изделия.

НОВИНКИ

Во всех магазинах сети уже грандиозное поступление новых коллекций.

Домашняя одежда, хлопковое нижнее белье и купальники – вас ждет большой выбор женского и мужского ассортимента.

Домашняя одежда и белье из хлопка

Изделия из хлопка приятны на ощупь, не электризуются, а также выдерживают высокие температуры стирки и глажки. Кроме того, благодаря натуральному составу, такое белье не вызывает аллергии. В жаркое время года вам будет очень комфортно в таком белье, так как ткань способна впитывать пот и влагу, не создавая эффекта парника.

Хлопковые боди

Для создания женственного образа выбирайте хлопковые боди от итальянского производителя. Боди, декорированное кружевом, с глубоким вырезом, подчеркнет область декольте и шею, а цветочный орнамент добавит вашему виду легкость и элегантность.

Новое поступление итальянских купальников

Коллекции итальянских купальников уникальны и неповторимы, соответствуют самым последним модным тенденциям: яркие, насыщенные оттенки и цветочные принты, классические бикини, с завышенной талией, а также сплошные модели. Купальники имеют ряд полезных свойств, на которые стоит обратить внимание при покупке:

– материал не линяет, и на ткани не появляются катышки;

– ткань устойчива к воздействию солнца (не выгорает), соли и хлора;

– европейские стандарты производства обеспечивают высокое качество материалов, поэтому изделия долгосрочны при носке.

* На новое поступление товара скидки не распространяются. Акция действительна до 31 мая 2019 года.

"Блис"

г. Барнаул, ул. Гоголя, 55

ул. Белинского, 12, 2 этаж

ТЦ "Лето", Павловский тракт, 251а, 1 этаж

Телефон: +7 (3852) 63-85-14

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