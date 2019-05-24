Горный Алтай недаром славится как один из лучших "зеленых санаториев" России для разведения маралов: особенности природы и климата, изобилие целебных трав, родниковых вод и чистейшего воздуха создают среду, где знаменитый благородный олень – марал – набирает свою целебную силу. Портал Amic.ru и мараловодческое хозяйство "Байгабак" предлагает пройти тест на знание некоторых фактов о маралах.
По итогам результатов теста будет выбран победитель, ответивший правильно на все вопросы и сделавший это первым. Итоги будут подведены 27 мая 2019 года. Победитель получит вкусный и очень полезный приз: большую плитку шоколада с пантами, а также пант в меду от маральника "Байгабак". Дерзайте!
Мараловодческое хозяйство "Байгабак"
Республика Алтай, Чемальский район,
урочище Верх-Байгабак
тел. 8-913-999-6790, 8-913-999-0593
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e-mail: baygabak@yandex.ru
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