Портативные камеры с функцией распознавания лиц тестируют российские полицейские, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного сотрудника МВД.
По его словам, технология используется в портативных видеорегистраторах сотрудников правоохранительных органов.
В случае если эксперимент пройдет успешно, систему распознавания лиц внедрят повсеместно.
Разработчиком технологии выступила компания NtechLab, презентовавшая гаджет, заинтересовавший представителей силовых структур и служб безопасности.
Производитель не стал комментировать информацию об испытаниях в МВД России, но подтвердил, что ведется тестирование на уровне частных охранных предприятий.
Стоит отметить, что технология распознавания лиц, разработанная NtechLab, уже используется в камерах видеонаблюдения в Москве.
Комментарии
Мы все под колпаком
Осталось оцифровать, снять биометрию со всех и заживем
с Екатеринбурга начинать надо!
результат сразу увидим.
Пусть внедряют и жуликов ловят.
что технарик, печалька, горожане отстояли сквер! это только начало, дальше больше!
У кого нет мечты сидеть в теплом кабинете и получать хорошую зарплату, чтобы за тебя компьютер с камерой работал.
А это соответствует Конституции РФ?
22.05.2019 16:18
- гость -
в штатах уже запретили данное действо, типа вмешательство в частную жизнь