Портативные камеры с функцией распознавания лиц тестируют российские полицейские, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного сотрудника МВД.
По его словам, технология используется в портативных видеорегистраторах сотрудников правоохранительных органов.
В случае если эксперимент пройдет успешно, систему распознавания лиц внедрят повсеместно.
Разработчиком технологии выступила компания NtechLab, презентовавшая гаджет, заинтересовавший представителей силовых структур и служб безопасности.
Производитель не стал комментировать информацию об испытаниях в МВД России, но подтвердил, что ведется тестирование на уровне частных охранных предприятий.
Стоит отметить, что технология распознавания лиц, разработанная NtechLab, уже используется в камерах видеонаблюдения в Москве.
Комментарии
Мы все под колпаком
Осталось оцифровать, снять биометрию со всех и заживем