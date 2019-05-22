Мужчина и женщина в Алтайском крае приговорены к длительным срокам лишения свободы в Алтайском крае за убийство престарелой жительницы Смоленского района.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, приговор вынесен в отношении 26-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы.
Их признали виновными в убийстве и разбое. Установлено, что вечером 4 апреля прошлого года обвиняемые, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, пришли к знакомой пожилой женщине с целью взять в долг денежные средства.
"Когда хозяйка отказалась занять им денег и потребовала покинуть дом, злоумышленники, движимые корыстными побуждениями, решили совершить разбойное нападение и убить пенсионерку. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, они нанесли ей множественные удары в область головы взятыми в доме предметами, после чего задушили. Убедившись, что 79-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, и не найдя в доме денежные средства и иные ценные вещи, обвиняемые покинули место совершения преступления", – уточняют обстоятельства преступления в СКР.
Уйти от ответственности сожителям не удалось. Своей вины они не признали, однако суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, женщину – к 14 годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Комментарии
А фамилия у них Раскольниковы.
Зачем нам об этом рассказывают?! У нас все хорошо - давайте про коломойского, трампа, бандерофашистов!!!
пожалели старую женщину? план наверняка был ее, а молодой мужчина просто реализовал его под ее чутким руководством
давайте про коломойского, трампа, бандерофашистов!!!
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вот Вы прикалываетесь, но весьма вероятно, что это они и были, т.к. они любят деньги
22.05.2019 15:53
- гость -
Дык, денег не нашли - значит это были п_триоты, которые деньги не любят?!