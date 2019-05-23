Зачем придумали онлайн-кассы?
Кассы были и раньше, хотя применялись далеко не везде. Государство заинтересовано в том, чтобы видеть современное состояние экономики в режиме онлайн, без искажений, для чего собирает данные через "онлайн". Это позволяет сократить налоговые проверки, эффективно оценивать состояние экономики, видеть тренды потребления и принимать экономические решения. В основе этой системы – онлайн-кассы, которые передают данные о любой покупке напрямую в налоговую. Это происходит так: клиент делает покупку, касса пробивает ему чек, информация попадает к оператору фискальных данных (с ним нужно заключить договор), и следом – в налоговую. Это базовая функция устройства. Но "онлайн" дает большие возможности и самому бизнесу. Во-первых, все оказываются равны перед законом – и конкуренция с соседним магазином или сервисом становится честной. Во-вторых, это позволило превратить кассу в полноценный компьютер, который очень хорошо понимает ваш бизнес.
Сколько стоят смарт-терминалы?
Для компаний – участников третьей волны реформы – наилучшим выбором будут смарт-терминалы "Эвотор 5" и "Эвотор 7.2". "Эвотор 5" подходит для магазинов и кафе небольшой площади, торговли на выезде и на рынках, это самая легкая и компактная модель: весит 400 граммов, помещается в кармане куртки. "Эвотор 7.2" – самая популярная модель прошлых сезонов – предназначена для различных сервисных предприятий: химчисток, автосервисов, ремонтных мастерских, прокатов. Цена обеих моделей без фискального накопителя 11 700 рублей.
Компания "Эвотор"
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