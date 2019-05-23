Бежим вместе: больше чем спортивное мероприятие от Сбербанка

1 июня жителей 59-ти городов России объединит "Зеленый марафон" Сбербанка. Бежать вместе, всем сердцем и со смыслом – вот главный посыл большого забега. Присоединиться к команде марафонцев может каждый!
"Зеленый марафон" – ежегодное мероприятие. Первый такой забег Сбербанк организовал в 2012 году, в поддержку Олимпийских игр в Сочи. Марафон этого года станет уже восьмым. За все время в нем поучаствовали свыше 700 тысяч человек.
"Зеленый марафон" по праву стал ярким событием для нашего города, – отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО "Сбербанк" Антон Милютин. – Каждый год Сбербанк объединяет любителей спорта и здорового образа жизни на одном большом семейном празднике. Приглашаю жителей и гостей города провести выходной вместе со Сбербанком!".
География "Зеленого марафона" год от года все шире. В предстоящем мероприятии будут участвовать 59 городов России, география – от Калининграда от Владивостока.
Пробежать 4,2 км стало доброй традицией. Дистанция – символическая, десятая часть марафонской. Ограничений для участников нет ни по возрасту, ни по подготовке. Бегут все: взрослые и дети, дедушки и бабушки. В этом году пройдут и инклюзивные забеги.
"Зеленый марафон" – всегда больше, чем просто спортивное мероприятие. Это настоящий семейный праздник, большой фестиваль с конкурсами, играми, мастер-классами, концертом и подарками. Так, в этом году в Барнауле театр кукол "Сказка" покажет бесплатный спектакль и мастер-класс по актерскому мастерству, а воспитанников детских домов ждут промоакция и пикник.
В Барнауле "Зеленый марафон" пройдет в Парке спорта имени Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 12. Регистрация на забег и работа площадок начинаются в 9:00, в 11:20 стартует детский забег, в 12:00 – массовый.
Все, что нужно для участия – удобные кроссовки, хорошее настроение и предварительная регистрация на сайте http://greenmarathon.ru/.
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