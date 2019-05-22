Мужчину с криминальным прошлым подозревают в изнасиловании девочки в Горном Алтае, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.
Согласно версии правоохранителей, 16 мая в период времени с 20:00 до 21:30 на территории Чемальского района ранее судимый подозреваемый, находясь в вагончике на туристической стоянке, заведомо зная, что потерпевшая не достигла 16-летнего возраста, против ее воли совершил с ней насильственный половой акт.
В данный момент возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
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