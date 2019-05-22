Инженеры компании Google разработали технологию искусственного интеллекта, который умеет выявлять рак легких по рентгеновским снимкам, сообщает HotGEO.
Навыки диагностирования робота проверяли на 6716 изображениях легких с онкологическим заболеванием.
В результате испытаний ИИ показал точность диагноза злокачественной опухоли на уровне 94%, в том числе и на ранней стадии.
Нейросеть точнее ставила диагноз на основании одного снимка, чем шесть врачей. Когда же выводы делались по нескольким рентгеновским кадрам, то консилиум и ИИ были на одном уровне.
Тем не менее Google пока не планирует внедрять систему для использования в клиниках. В компании считают, что пока еще не готовы брать на себя такую ответственность.
Разработчики уточнили, что не станут предлагать продукт, пока не будут полностью уверены в его эффективности.
Комментарии