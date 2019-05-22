Алтайские школьники смогут заработать недостающие баллы для поступления в медицинский вуз, работая волонтерами в больницах. Об этом на профориентационном мероприятии 21 мая рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
В 2019 году регион присоединился к Всероссийскому движению "Волонтеры-медики", которое включает в том числе и программы для школьников.
"С этого года в Министерстве здравоохранения ввели так называемый регистр волонтеров. Те, кто захочет стать волонтерами, могут обратиться к нам, – сказал Дмитрий Попов. – Мы включим вас в регистр, после этого вы определитесь, в каком медицинском учреждении хотите стать волонтером. Будет определено место, время, то, чем вы будете заниматься. Вся информация будет в этом регистре. После того как вы закончите обучение и успешно сдадите экзамены, мы сделаем выгрузку из регистра. У вас появятся дополнительные баллы по ЕГЭ. Это ваша преференция для поступления в медицинский вуз", – рассказал Дмитрий Попов.
Медицинское волонтерство – это не только преференции при поступлении в вуз, но и возможность получить навыки ухода за больным и больше узнать о своем здоровье. Об этом на встрече со школьниками говорила сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Ирина Козлова:
"Волонтерская работа – это хорошая форма вовлеченности, но попробуйте за этой работой увидеть что-то еще. Помимо того, что вы получите баллы, преференции, вы получите хорошие навыки ухода, внимания, контроля за своим здоровьем".
Кроме того, волонтерская работа в больнице поможет оценить психологическую готовность школьника к профессии врача, считают эксперты.
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