Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют

Мэрия Барнаула с 15 апреля начала подготовку фонтанов города к летнему сезону. Рассказываем, что в этом году будет сделано и какие фонтаны нуждаются в срочном ремонте.
Как фонтаны готовят к лету
Всего в Барнауле в рамках муниципального контракта осуществляется содержание 20 фонтанов, расположенных на территории города. На сегодняшний день в работу запущено 15 фонтанов. С середины апреля специалисты осуществляли промывку поверхности стен и фасадов, проводили монтаж насосных станций фонтанов, продувку водяных магистралей. Для того чтобы фонтаны работали, необходимо достижение дневной температуры +15°С. В будние дни фонтаны должны работать не менее шести часов в сутки, а в выходные – девять часов.
Какие нуждаются в ремонте
По официальным данным городской мэрии, пять фонтанов нуждаются в срочном ремонте. Они расположены по следующим адресам: ул. Шумакова, 1ф, пр. Ленина, 54ф, пр. Ленина, 90, ул. Панфиловцев, 22, ул. Малахова, 75ф. На сегодняшний день уже выполнен текущий ремонт фонтанов по проспекту Ленина, 71ф ("Россия") и по проспекту Социалистическому, 11ф (парк Центрального района).
Что будет с фонтаном на площади Сахарова
Кроме того, городские власти задумали капитальный ремонт фонтана, расположенного на площади Сахарова рядом с краевым театром драмы. 13 мая был проведен электронный аукцион на участие, было поданы четыре заявки. Общая стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтана – 2,2 миллиона рублей. В результате проведения аукциона стоимость была снижена до 1,4 миллиона. Проект будет готов к сентябрю, а сама реконструкция намечена на 2020 год.
Как поясняют в мэрии, при выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фонтана, расположенного по адресу площадь Сахарова, 1ф, будет учтен полный объем работ – это ремонт железобетонных конструкций, оборотного водоснабжения, внутренних сетей электроснабжения, отопления и вентиляции, чаши фонтана. Все работы будут выполняться согласно техническому заданию муниципального контракта, более подробно с которым можно ознакомиться на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
Напомним, в августе 2018 года глава города Сергей Дугин сообщил Amic.ru, что мэрия рассматривает возможность появления в ближайшие годы нового фонтана рядом с Алтайским краевым театром драмы имени Василия Шукшина. Тогда глава города подчеркнул, что речь идет не о ремонте действующего, а о совершенно новом фонтане, который станет самым привлекательным в краевой столице.
В 2014 году фонтан у барнаульского театра драмы уже был реконструирован более чем за два миллиона рублей. Объект был модернизирован и стал современнее.
Комментарии
Какие у нас убогие фонтаны в городе(((
Вчера в сквере Партизанская/Красноармейский - просто
труба вверх с фонтаном воды хлестала.... что это...?
просто
труба вверх с фонтаном воды хлестала.... что это...?
Это порыв теплоцентрали так закамуфлировали.