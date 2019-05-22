СМИ: Вилли Токарев попал в реанимацию

Известный российский шансонье Вилли Токарев госпитализирован в московское медицинское учреждение, сообщает life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.
Издание уточняет, что затем его состояние резко ухудшилось и певца перевели в реанимацию. В настоящее время за его жизнь борются врачи, информирует СМИ.
Вилли Токареву 11 ноября 2018 года исполнилось 84 года. Он стал известным в 80-х годах и продолжал заниматься творчеством вплоть до 2000-х годов, выпустив свыше 20 альбомов.
Становился лауреатом награды "Шансон года" три года подряд – с 2015 по 2017 год. Слушателям запомнились многие его песни, в том числе "А жизнь всегда прекрасна", "Журавли", "Небоскребы".
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