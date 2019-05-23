Согласно положению о рационализаторской работе, все они получат премию за внедренную идею.
Кроме того, авторское вознаграждение за первый и второй годы использования рационализаторских предложений получили 11 сотрудников предприятия.
Наиболее активными рационализаторами являются инженер АСУП Игорь Махотин (четыре рацпредложения), инженер АСУП Евгений Вдовин, слесарь-инструментальщик Сергей Халатов и слесарь-инструментальщик Иван Суходолин, которые внесли по два рацпредложения.
Наибольший экономический эффект за год использования – 1 миллион 771 тысяча рублей – получен от идеи инженера-конструктора отдела главного технолога Виталия Васяткина, являющегося автором линии профилирования листового металла.
Инженер-конструктор Виталий Васяткин
Предложение инженеров АСУП Игоря Махотина и Евгения Вдовина сэкономило предприятию более 290 тысяч рублей. Предложение Махотина в соавторстве с наладчиком станков с ПУ Алексеем Ракитиным дало более 180 тысяч рублей экономии. Все они получат авторское вознаграждение.
Суммарный экономический эффект от рационализаторских предложений, внедренных в прошлом году, превысил три миллиона рублей.
Всего же за пять месяцев этого года подано 13 рационализаторских предложений, из них шесть принято, шесть находятся на рассмотрении, а одно направлено автору на доработку.
Также стоит отметить, что в 2018 году Федеральным институтом промышленной собственности зарегистрировано по заявкам АО "Алтайвагон" 18 патентов на полезные модели на различные виды вагонов и их узлы.
Справка
АО "Алтайвагон" – российский разработчик и производитель грузовых железнодорожных вагонов, узлов, комплектующих и запасных частей к ним. С долей рынка 14% занимает третье место в России. Продукцию АО "Алтайвагон" выбирают операторы грузовых железнодорожных перевозок России, Казахстана, Беларуси, Балтики.