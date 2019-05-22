Сергей Шубенков остался без медали на соревнованиях в Китае

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков не сумел завоевать медаль на соревнованиях в Китае, где состоялся этап "Мирового вызова".
В Нанкине в забеге на 110 метров с барьерами барнаульский спринтер показал четвертый результат. Шубенков преодолел дистанцию за 13,37 секунды.
Такое же время у американца Фредди Криттендена, однако он опередил барнаульца благодаря фотофинишу.
Победителем стал испанец Орландо Ортега. Он пробежал дистанцию за 13, 27 секунды. Действующий чемпион мира Омар Маклауд с Ямайки показал второе время. Он проиграл испанцу одну сотую секунды.
Комментарии
Шубенков зимой не тренируется? Почему весной у него такие слабые результаты? В прошлом году он несколько раз выбегал из 13 секунд.
в любом случаи молодец!!! это спорт