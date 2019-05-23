Новая серия отставок и назначений произошла в алтайском Минобрнауки

Сразу несколько новых назначений состоялось в министерстве образования и науки Алтайского края. Фактически глава ведомства Максим Костенко полностью обновил команду и заменил заместителей.

Как следует из информации на сайте ведомства, свой пост покинула замминистра Марина Дюбенкова, занимавшая эту должность еще при Юрии Денисове и Александре Жидких. Именно госпожа Дюбенкова в марте 2016 года после ареста и увольнения Денисова несколько месяцев курировала алтайское образование. В ее ведении находилось полностью все среднее образование в Алтайском крае. Также, по информации Amic.ru, в ближайшее время ведомство может покинуть и куратор высшего образования и науки края Инесса Долженко, которую в министерство привел Александр Жидких, работавший с ней в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края.

В настоящий момент в качестве исполняющей обязанности вместо Марины Дюбенковой работает Лариса Терновая, которая до этого была заместителем председателя комитета по образованию города Барнаула. К слову, прежний руководитель этого же комитета Наталья Полосина также официально устроилась работать в Министерство образования и науки Алтайского края. Она возглавила комитет общего образования и будет курировать проведение ЕГЭ, ОГЭ в Алтайском крае и заниматься развитием сети общеобразовательных учреждений.

Что касается назначений, то в качестве заместителя министра утвержден Александр Филиппов. Он отвечает за отдел ресурсного обеспечения. Ранее этой работой в министерстве занимался Евгений Кайгородов, который уволился еще в начале марта. Филиппов – выходец из сферы молодежной политики и делам молодежи. Долгое время был заместителем начальника этого управления. В его обязанности входила координация деятельности Алтайского краевого штаба студенческих отрядов. Награжден благодарностью президента России.

Ранее Максим Костенко в интервью Amic.ru рассказывал о кадровых переменах, которые происходят в министерстве последние месяцы.

"Мой рабочий день, например, начинается в 7:30 утра и заканчивается около 9 часов вечера. Домой я с собой даже беру почту и некоторые документы, чтобы уже спокойно там ознакомиться с ними. И все мои коллеги по министерству работают в таком же темпе. Некоторые люди в таких сложных условиях принимают для себя решение немного отдохнуть. Особенно люди зрелого возраста, выработавшие определенный стаж и опыт. Мы на протяжении всех этих месяцев, как меня назначили на должность министра, говорили с коллегами о самых важных качествах работы: отдача и честность. Если мы договариваемся о чем-то – это необходимо делать в определенные сроки или информировать о том, что не успевает. Если человек систематически не выполняет поручения и договоренности, у меня и у коллег снижается к нему доверие", – сказал тогда Максим Костенко.