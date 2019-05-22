Последний пассажирский Ту-134, эксплуатируемый в России, 21 мая приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево, чтобы стать экспонатом музея авиации, сообщает "Интерфакс".
Примечательно, что Ту-134Б с бортовым номером RA-65693, который вскоре войдет в экспозицию, ранее принадлежал примадонне российской поп-сцены Алле Пугачевой.
Согласно сведениям сайта russianplanes.net, с 1998 по 1999 год певица летала на нем, а сбоку красовался стикер, на котором большими буквами было написано "АЛЛА".
Это воздушное судно дополнит коллекцию из ранее выведенных из эксплуатации Ту-154, Ту-154М RA-85684 ("Ижма") и Ил-86.
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