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Прокуратура выявила множество нарушений в барнаульской горбольнице №12

, ИА "Амител"
В данный момент инициировано возбуждение дела об административном правонарушении
Главному врачу внесено представление об устранении нарушений / Фото: 2gis.ru

Главному врачу внесено представление об устранении нарушений / Фото: 2gis.ru

Прокуратура выявила множество нарушений в барнаульской горбольнице №12 после публикации в сети материалов о неудовлетворительном санитарном состоянии медучреждения.

"Проверкой помимо особей синантропных членистоногих (тараканов) в указанном в публикации детском травматологическом отделении КГБУЗ "Городская больница №12, г. Барнаул" выявлены и иные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", – констатируют в краевом надзорном ведомстве.

В числе нарушений указаны: дефекты отделки поверхности кроватей, трещины и отслоение краски на стенах и потолке, облицовочной плитке, дефекты целостности линолеума, отсутствие системы приточно-вытяжной вентиляции, санузлы не обеспечены туалетной бумагой и средствами для мытья рук и пр.

В этой связи главврачу внесено представление о необходимости устранения нарушений, также инициировано возбуждение дела об административном правонарушении.

В краевом Минздраве ситуацию комментируют следующим образом. Например, относительно детского травматолого-ортопедического отделения больницы сообщается, что там идет ремонт.

"Одномоментно провести ремонт сразу во всех помещениях нет возможности, так как отделение всегда работает на полную мощность. Сейчас закончили ремонт в одной палате, при этом выровняли стены и потолок, заменили линолеум и дверь. Начали ремонт еще в двух палатах", – заявил главный врач Иван Леер.

Относительно обработки помещений в Минздраве добавляют, что в этом месяце уже проведена обработка 9-этажного корпуса, 25 мая будет обработан корпус, где расположено травматолого-ортопедическое отделение.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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