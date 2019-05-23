Четверг, 23 Май, 09:16

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,42
€ 71,84
Обь
189см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле

, ИА "Амител"
Известная художница и благотворительный фонд "Облака" подготовили магические подарки для своих гостей

9 июня 2019 года консультант по духовному и личностному росту и известная художница Елена Карлова проведет тренинг "Мужчина и Женщина". Только здесь – простые и действенные инструменты, которые научат найти общий язык и поддерживать мир в семье.

Благодаря годам духовных практик и медитациям, Елена смогла изменить свою жизнь: раскрыть в себе талант и обрести семейное счастье. Во многих городах России Елена проводит весьма успешные тренинги, семинары и встречи для женщин.

Соединяя завораживающую эстетику геометрических форм, смелые сочетания фактуры и цвета, Елена создает уникальные мандалы. Каждая работа заключает в себе ключ к разрешению жизненных ситуаций – в любви, в работе, в личностном росте. Также Елена – автор коллекции "Счастливой женской одежды" и аксессуаров, созданной по мотивам собственных картин.

 

На протяжении нескольких лет Елена Карлова является попечителем благотворительного фонда "Облака".

Елена – создатель уникального женского клуба для подопечных женщин "Облаков", который работает с июня 2017 года. В течение двух лет она проводит тренинги, которые помогают женщинам, обращающимся в фонд за помощью, изменить свою жизнь и подняться из критического состояния. Также благодаря Елене в 2017 году была создана детская комната для подопечных детей фонда, которая на протяжении полутора лет радовала детей и создавала счастье в их непростом мире.

Благотворительные семинары и тренинги Елена проводит для фонда "Облака" с 2018 года. Все вырученные средства направляет на помощь программам благотворительной организации.

Елена – сторонник практики раскрытия женской энергетики. Сбалансировать работу, семью, детей и личное счастье – именно на эти задачи направлены тренинги Елены Карловой.

Новый семинар "Мужчина и Женщина" пройдет совсем скоро. Среди тем, которым будет уделено внимание, такие:

– чем отличается мир мужчин и женщин;
– как создать гармоничные и доверительные отношения;
– как найти общий язык, договариваться во время конфликта;
– как правильно разговаривать с мужчиной и просить;
– что значит секс для мужчины и женщины;
– почему мужчины и женщины изменяют;
– как найти своего человека;
– роли мужчины и женщины в семье.

Вы получите уникальные техники и методики, которые помогут раскрыть любовь и доверие, научитесь освобождаться от страхов и обид. Также вас ждет показ коллекции "Счастливой одежды" по мотивам энергокартин и мандал Елены Карловой. А еще много уникальных авторских подарков от Елены и благотворительного фонда "Облака", который организует этот тренинг.

 

Семинар состоится в воскресенье, 9 июня 2019 года, с 11:00 до 15:00 по адресу: Баварина, 2а, River holl.

Стоимость участия в тренинге Елены Карловой – 1 500 рублей. Тренинг благотворительный: все средства, собранные с продажи билетов, будут переданы на программы фонда "Облака".

Запись в WatsApp: 8 960 961 24 42.

Дизайнер, художник, женский психолог и красивая счастливая женщина Елена Карлова поменяет вашу жизнь при личной встрече с ней. Используйте уникальную возможность стать участником тренинга и проработать в себе все комплексы и блоки на личное счастье, изобилие и радость.

Увидеть работы Елены Карловой вы можете на ее персональном сайте, а также на страницах в социальных сетях: "ВКонтакте"Instagram.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

23.05.2019 08:05
- гость -

Выставка продажа. Все деньги пойдут в собственный фонд. Крутяк.

0  0
23.05.2019 08:09
- гость -

оболванивание заблудших женщин

0  0
23.05.2019 08:16
- гость -

магические подарки???

0  0
23.05.2019 08:43
- гость -

Очередная разведенка учит жить заблудших овечек с помощью иноземной религии

0  0
23.05.2019 08:53
- гость -

Это бесовщина никак улучшению семейных отношений не поможет, а на оборот. получите от нее энергетическую помощь (беса) со всеми вытекающими

0  0
23.05.2019 09:08
- гость -

Эх облака, облака

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:14
Большая тайна и молчаливая лояльность: как выбирают ректоров в АлтГУ и АГМУ 0
09:03
Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США 1
09:02
За честную конкуренцию: зачем государству и бизнесу онлайн-кассы 0
08:52
Советник Трампа призвал "бросить вызов" российскому влиянию в Арктике 0
08:43
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме 2
08:31
До 50%: "БЛИС" приглашает на распродажу 0
08:06
Названы лучшие рационализаторы "Алтайвагона" 0
08:00
Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле 6
07:45
Двухэтажную квартиру с камином и библиотекой продают в Барнауле за 12 млн руб. 0
07:24
Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют 2
07:03
Яркий акцент вашей кухни: где купить обеденный уголок 0
06:46
"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса 10
06:23
Под напором непогоды: заморозки, ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 0
06:01
Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме 0
05:52
Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле 15
04:32
Названа возможная причина аварии автобуса с российскими туристами 0
03:02
В "Роскосмосе" объяснили закупку двух тысяч пиявок 0
02:34
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса 0
01:55
Резкие колебания веса могут предвещать неизлечимую болезнь 0
00:59
Проходимый универсал: что известно о LADA Granta Cross 0
23:52
Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в России 0
23:28
Улюкаев опроверг слухи о разводе с женой 0
23:12
Тарантино обвинили в сексизме из-за фильма "Однажды в Голливуде" 1
22:53
Пенсионер и мать-одиночка: россияне назвали идеальных соседей 0
22:21
Госдума одобрила штрафы за отказ в услугах инвалидам 0
22:01
Против Порошенко возбудили дело о хищении $228 млн 1
21:43
79% жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма 5
21:28
Томенко договорился завершить прокладку газопровода до Ребрихи 3
21:02
Васильева рассказала о дефиците учителей 13
20:44
СМИ: Улюкаев переживает из-за развода с женой 0
20:20
Законопроект Зеленского о выборах отклонили в Раде 0
20:01
Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет 0
19:41
Алсу рассказала об участии дочери в новом финале "Голоса" 1
19:27
Сын избил мать и придушил ее шарфом в Новосибирской области 0
19:08
Коротко о главном: паводок, доходы депутатов и новая волна холода
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 мая
18:48
Алтайские дорожники спасают от подтопления "Чуйский тракт" 0
18:30
Мошенники рассылают письма от "службы страхования" жителям Алтая 2
18:01
В Италии перевернулся автобус с русскими туристами 0
17:46
Автомобиль рухнул с моста во время наводнения в Горном Алтае 0
17:33
Алтайский заключенный оказался лучшим "хакером" во ФСИН 3
17:32
Спортсменка из Барнаула выиграла первенство России по гимнастике 1
17:24
Уход от пятистенков: для селян предложили увеличить соцнорму обеспечения жильем 0
17:12
Самолет Пугачевой станет экспонатом в Новосибирске 1
17:03
Прокуратура выявила множество нарушений в барнаульской горбольнице №12 6
16:37
Что случилось с Вилли Токаревым 7
16:34
Сергей Шубенков остался без медали на соревнованиях в Китае 4
16:25
Процедуру досмотра инвалидов в аэропортах могут упростить 0
16:13
Грозы, ливни, паводок и заморозки: на Алтае объявлено штормовое предупреждение 0
16:01
СМИ: Вилли Токарев попал в реанимацию 0
15:39
Алтайские школьники смогут заработать баллы для поступления, помогая в больнице 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.