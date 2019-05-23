9 июня 2019 года консультант по духовному и личностному росту и известная художница Елена Карлова проведет тренинг "Мужчина и Женщина". Только здесь – простые и действенные инструменты, которые научат найти общий язык и поддерживать мир в семье.

Благодаря годам духовных практик и медитациям, Елена смогла изменить свою жизнь: раскрыть в себе талант и обрести семейное счастье. Во многих городах России Елена проводит весьма успешные тренинги, семинары и встречи для женщин.

Соединяя завораживающую эстетику геометрических форм, смелые сочетания фактуры и цвета, Елена создает уникальные мандалы. Каждая работа заключает в себе ключ к разрешению жизненных ситуаций – в любви, в работе, в личностном росте. Также Елена – автор коллекции "Счастливой женской одежды" и аксессуаров, созданной по мотивам собственных картин.

На протяжении нескольких лет Елена Карлова является попечителем благотворительного фонда "Облака".

Елена – создатель уникального женского клуба для подопечных женщин "Облаков", который работает с июня 2017 года. В течение двух лет она проводит тренинги, которые помогают женщинам, обращающимся в фонд за помощью, изменить свою жизнь и подняться из критического состояния. Также благодаря Елене в 2017 году была создана детская комната для подопечных детей фонда, которая на протяжении полутора лет радовала детей и создавала счастье в их непростом мире.

Благотворительные семинары и тренинги Елена проводит для фонда "Облака" с 2018 года. Все вырученные средства направляет на помощь программам благотворительной организации.

Елена – сторонник практики раскрытия женской энергетики. Сбалансировать работу, семью, детей и личное счастье – именно на эти задачи направлены тренинги Елены Карловой.

Новый семинар "Мужчина и Женщина" пройдет совсем скоро. Среди тем, которым будет уделено внимание, такие:

– чем отличается мир мужчин и женщин;

– как создать гармоничные и доверительные отношения;

– как найти общий язык, договариваться во время конфликта;

– как правильно разговаривать с мужчиной и просить;

– что значит секс для мужчины и женщины;

– почему мужчины и женщины изменяют;

– как найти своего человека;

– роли мужчины и женщины в семье.

Вы получите уникальные техники и методики, которые помогут раскрыть любовь и доверие, научитесь освобождаться от страхов и обид. Также вас ждет показ коллекции "Счастливой одежды" по мотивам энергокартин и мандал Елены Карловой. А еще много уникальных авторских подарков от Елены и благотворительного фонда "Облака", который организует этот тренинг.

Семинар состоится в воскресенье, 9 июня 2019 года, с 11:00 до 15:00 по адресу: Баварина, 2а, River holl.

Стоимость участия в тренинге Елены Карловой – 1 500 рублей. Тренинг благотворительный: все средства, собранные с продажи билетов, будут переданы на программы фонда "Облака".

Запись в WatsApp: 8 960 961 24 42.

Дизайнер, художник, женский психолог и красивая счастливая женщина Елена Карлова поменяет вашу жизнь при личной встрече с ней. Используйте уникальную возможность стать участником тренинга и проработать в себе все комплексы и блоки на личное счастье, изобилие и радость.

Увидеть работы Елены Карловой вы можете на ее персональном сайте, а также на страницах в социальных сетях: "ВКонтакте", Instagram.