Увеличить социальную норму обеспечения жильем селян предложили на форуме сельских депутатов, который 21 мая прошел в Воронеже. В числе участников форума присутствовал и депутат Государственной думы от Алтайского края Иван Лоор.
Выступающие отметили, что действующий норматив Минстроя России от 2005 года не соответствует сегодняшним потребностям людей, так как в сельской местности, как правило, строятся частные дома, по площади превышающие установленную норму в 18 кв. м на одного человека.
"Сегодня действует постановление Минстроя от 2005 года, в котором говорится, что выделяться должно по 18 квадратных метров на одного члена семьи. Это означает, что на семью из трех человек эта норма составляет 54 "квадрата". Но мы давно уже, слава Богу, ушли от послевоенных пятистенков и прекрасно понимаем, что исходя из нормы в 18 кв. м сегодня дом не построишь. На одного селянина необходимо выделять не менее 40 кв. м, на двух человек – 45 кв. м, на трех человек – 70 кв. м, а семья из четырех человек должна рассчитывать на дом площадью не менее 110 кв. м", – цитирует слова Ивана Лоора его пресс-служба.
Кроме того, участники форума предложили снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке до 10%, поскольку существующий порог на уровне 20% является неподъемным для многих жителей села. Как отметили в пресс-службе депутата, председатель "Единой России", премьер-министр Дмитрий Медведев предложения участников поддержал.
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